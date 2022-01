Hybridbiler udleder dobbelt så meget CO2 som tilladt

Det har længe været et åbent spørgsmål, hvor meget opladelige hybridbiler udleder ved kørsel i Danmark.

En undersøgelse viser, at plug-in hybridbilerne udleder langt mere CO2, end de må, hvis de skal betragtes som lavemissionsbiler. Det udløser en større afgiftsrabat fra staten.

Det viser en undersøgelse foretaget af ingeniørvirksomheden Cowi for Vejdirektoratet. Det skriver mediet Ingeniøren.

- Der bliver brugt rigtig meget benzin i de her biler, og så kan det for så vidt være ligegyldigt, hvor meget de bliver ladet op, siger professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet Mogens Fosgerau til mediet.

Ifølge Skat må en lavemissionsbil ikke udlede mere end 50 gram CO2 per kilometer for at kunne betragtes som 'grøn'. De kan beskattes mere lempeligt end benzin- og dieselbiler.

Men data fra 1307 plug-in hybridbiler i Danmark viser, at udledningen fra de danske hybridbiler, som er undersøgt, er 110 gram CO2 per kilometer.

Det er mere end dobbelt så meget, som Skat tillader.

Tallene viser, at en del af hybridbilerne har et brændstofforbrug, som er tæt på en tilsvarende benzin- eller dieselbils brændstofforbrug.

Det gælder dog ikke dem, der gør brug af opladning af bilerne, der betyder et 'markant lavere forbrug', som der står i et notat fra Vejdirektoratet.

- Det må forventes, at det skyldes forskelle i ladeadfærd hos ejerne af plug-in hybridbiler, skriver Vejdirektoratet ifølge mediet Ingeniøren.

Mogens Fosgerau var medlem af den kommission, som i 2020 kom med sine anbefalinger til beskatningen af plug-in hybridbilerne. Han vurderer, at man næppe får bedre data om kørsel i Danmark.

- Så nu står det sort på hvidt i en undersøgelse, som Vejdirektoratet har bestilt, at de her biler ikke er mere grønne i Danmark, end de er i andre lande.

- Tværtimod udleder de det dobbelte af, hvad de må for at kunne betegnes som grønne, siger Mogens Fosgerau.

Analysen er fra oktober forrige år og er baseret på data fra 1307 plug-in hybridbiler. Samt et langt større antal benzinbiler, der kører i Danmark.

Data leveres fra selskabet Connected Cars, som er en del af VW-importøren i Danmark, Semler Gruppen.

Det er ikke lykkedes Ingeniøren at få en kommentar fra skatteminister Morten Bødskov (S).