Hykler-alarm? Peger pilen tilbage på Kina

Japan er begyndt at lede radioaktivt spildevand fra atomkraftværket Fukushima ud i Stillehavet.

Beslutningen, som blev truffet for to år siden, har ført til ramaskrig fra blandt andet fiskeindustrien i Japan, ligesom det har kastet store protester af sig i Sydkorea.

Blandt de største kritikere er Kina, som har beskyldt Japan for at behandle havet som deres 'private kloak', mens de torsdag indførte et øjeblikkeligt forbud mod al import af fisk og skaldyr fra landet.

Kinas udenrigsministerium har desuden kaldt den japanske regerings blåstemplede plan om at udlede vandet for 'ekstremt selvisk og uansvarlig'.

Men nu bliver Kina anklaget for hykleri, skriver The Guardian.

Protester foran den japanske ambassade i Seoul, Sydkorea, torsdag. Foto: Kim Hong-Ji/Ritzau Scanpix

Har fået grønt lys

Ramaskriget mod Japan er blevet udløst af tritium, der er en såkaldt hydrogenisotop. For selvom det radioaktive spildevand bliver renset, før det slippes ud fra Fukushima, findes der ingen teknologi, som kan fjerne tritium fra vandet.

Alligevel gav Det Internationale Atomagentur (IAEA) allerede for en rum tid siden grønt lys til planen, fordi de mener, at den påvirkning, udledningen vil have på indbyggere og miljøet, er 'ubetydelig'.

Og flere forskere påpeger ifølge The Guardian, at Kina selv udleder tritium.

Udleder tre gange så meget

Kinas kraftværk Fuqing, som ligger i Fujian-provinsen, udleder nemlig omkring tre gange så meget tritium i Stillehavet, som hvad Fukushima efter planen vil gøre.

Vandet, der skal udledes fra Fukushima, blev forurenet, da en tsunami, udløst af et voldsomt jordskælv, ramte ved atomkraftværket i 2011. Og fordi Japans udledning sker på grund af en atomkatastrofe, mener Beijing, at den er problematisk.

- Der er en grundlæggende forskel mellem det nuklearforurenede vand, der kom i direkte kontakt med de smeltede reaktorkerner i Fukushima-atomkatastrofen, og det vand, der frigives af atomkraftværker under normal drift, sagde Wang Wenbin, der er talsperson for Kinas Udenrigsministerium, onsdag.

Atomkraftværket Fukushima blev beskadiget under et jordskælv i 2011. Arkivfoto: Kyodo/Reuters

Produceres naturligt

Men flere eksperter er enige i IAEA's vurdering, som altså lyder, at påvirkningen fra udledningen i Japan er 'ubetydelig'.

- Tritium produceres naturligt som en del af vores normale miljømæssige baggrundsstråling, og det rejser via regn eller floder ud i verdenshavene, forklarer David Krofcheck, som er lektor ved University of Auckland, til The Guardian.

Han pointerer, at der er blevet frigivet langt mere tritium ud i Stillehavet fra normalt fungerende atomkraftværker, end hvad der efter planen skal udledes fra Fukushima.