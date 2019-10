Hyldes for boost: Ekstra Bladet-journalister vinder pris

Efter flere års indstillinger lykkedes det endelig.

Ekstra Bladets frontduo Peter Roelsgaard og Steffan Kærulf Frandsen er de velfortjente vindere af 2019's Münster-pris. Danmarks to absolut dygtigste forsideredaktører har år efter år været en afgørende faktor for, at Ekstra Bladet er vokset markant i antallet af sidevisninger.

Det slog formand for Ekstra Bladets Medarbejderforening, Per Mathiessen, fast, da han overrakte prisen foran en jublende forsamling. De to herrer fik samtidig et par flotte ord med på vejen.

- De er den digitale sikring, som sørger for, at Ekstra Bladet fortsætter mindst 115 år mere med at være Danmarks frækkeste, sjoveste og absolut bedste medie, konstaterede formanden.

Samtidig kunne Per Mathiessen sætte en stor, tyk streg under det faktum, at flere af Ekstra Bladets medarbejdere år efter år har ønsket at se prisen gå til netop Steffan Kærulf Frandsen og Peter Roelsgaard for deres ekstraordinære arbejde.

- Men med en vis stædighed er I faktisk blevet indstillet gennem flere år. I leverer altid overskud, altid arbejdsglæde – og så er I bare pisse sjove. Steffan Kærulf Frandsen og Peter Roelsgaard. I aften skal I hædres.

Münster-prisen er en årlig pris, som journalisterne på Ekstra Bladet giver til hinanden. Prisen er opkaldt efter Ekstra Bladets mangeårige, men nu pensionerede læge Erik Münster. Prisen uddeles af medarbejderne på Ekstra Bladet til en kollega, der har gjort sig gældende enten i spalterne eller som en god kollega. Med prisen fulgte også en check på 2500 kroner.