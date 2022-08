Hyldes i udlandet: Dansk modesucces anklages for plagiat

Modebrandet Elaine Hersby anklager den danske modegigant Ganni for at plagiere et af deres mest kendte designs

Da modellerne én efter én gik ned ad catwalken til det danske modebrand Gannis stort anlagte show under modeugen i København 11. august, stod de måbende tilbage på kontoret hos Elaine Hersby.

Blandt indflydelsesrige influencere og modeskribenter kom en af modellerne ud med en top, der til forveksling ligner et af deres mest populære designs.

Det mener designer Elaine Hersby, der står bag brandet af samme navn.

- Det er en hård branche, og vi kæmper for vores brand, så at se en gigantvirksomhed bruge vores snit er bare sårende, siger Elaine Hersby til Ekstra Bladet.

Kede af det

Begge designs har en bred strop på højre side, buede detaljer og sidder stramt på kroppen.

'Manuela top' kan snart ses i en stor tv-serie, og designeren frygter, at seerne vil tro, at Elaine Hersby har fået inspiration fra Ganni og ikke omvendt:

- Da Ganni er så stor en spiller, vil folk tro, at vi har kopieret dem, hvis dette ikke bliver sagt højt. Og det er selvfølgelig noget, vi er virkelig kede af.

Ganni blev overtaget af ægteparret Nicolaj og Ditte Refsstrup tilbage i 2009 og har i dag over 100 ansatte, 37 butikker og en million følgere på Instagram.

Når kendte som realitystjernen Kylie Jenner eller den britiske it-girl Alex Chung bliver spottet i tøj fra Ganni, trækker det overskrifter i danske modemagasiner.

En hård branche

Til sammenligning har Elaine Hersby fire ansatte, 23.000 følgere på Instagram og ingen fysisk butik. Brandets designs er made to order, hvilket betyder, at varerne først bliver syet i hånden, når ordrerne er placeret.

- For os er det her med til at ødelægge et design, vi har brugt rigtig lang tid på at udvikle. Det er over et år siden, at vi viste Manuela-top for første gang, og siden da har det været et af de pieces, som har fået mest eksponering og salg, fortæller Elaine Hersby.

Skal trækkes tilbage

Elaine Hersby ønsker ikke at svare på, om de overvejer at lægge sag an mod Ganni.

- Hvad håber du, der kommer til at ske nu?

- Mit ønske er, at Ganni tager toppen ud af deres kollektion og stopper med at kopiere andre designere fremover, siger hun.

Ekstra Bladet har siden torsdag gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Nicolaj og Ditte Refsstrup, men det har ikke været muligt. I Gannis presseafdeling lyder det, at man stadig har meget travlt efter modeugen.

Ikke første gang

Det er ellers kun få måneder siden, at et andet dansk brand offentligt anklagede Ganni for at kopiere dets styles. Heller ikke her kommenterede Ganni nogensinde anklagerne offentligt.

Under hashtagget #stopstealingmydesign skrev Saf Hayat, indehaver af Atelier Sardin, på Instagram, at Ganni havde stjålet hendes design og lavet en næsten identisk top.

'Problemet her, som jeg ser det, er, at Ganni med deres bluse er medvirkende til at udvande et design, jeg har kunnet leve af de sidste tre år. Ved at masseproducere 'udtrykket', altså blusen, mister mit design værdi, fordi det bliver overeksponeret og mætter markedet, så mit design vil blive mindre eftertragtet', lød det i opslaget.

'Voldsomt problematisk'

Saf Hayat kaldte det samtidig et generelt problem i modeindustrien, at store virksomheder 'inspireres kraftigt' af små selvstændige designere.

'Ud fra mit perspektiv er det konkurrenceforvridende og voldsomt problematisk', skrev designeren.

Ekstra Bladet har kontaktet Saf Hayat i forbindelse med denne artikel. Designeren ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, men henviser til førnævnte opslag.

'Fashion leaders'

I et få dage gammelt interview med tv-stationen CNN bliver Ditte og Nicolaj Reffstrup omtalt som 'fashion leaders', der har formået at skabe et 'kultlignende univers' for unge modefans verden over.

Ditte Reffstrup fortæller, at parret forsøger at 'ændre' modebranchen, mens Nicolaj Refsstrup siger, at de har 'dårlig samvittighed' hver eneste dag, de går på arbejde.

- Generelt er vi en smule pinlige over at være en del af modeindustrien. Så jeg tager på arbejde hver dag med en lille smule dårlig samvittighed, siger Nicolaj Reffstrup til CNN med henvisning til branchens sorte klimasamvittighed.

Ekstra Bladet har spurgt, om den dårlige samvittighed også skyldes anklager om plagiat, men det har ikke været muligt at få svar på.

Advokat: Svært at vinde sag

Fagforeningen Teknisk Landsforbund med 30.000 medlemmer har tidligere ført sager for designere, teknikere og konstruktører, der følte sig plagieret.

I 2019 blev Salling Group dømt til at betale 1,5 millioner kroner i erstatning til keramiker Anne Black, efter at Netto ifølge retten havde solgt kopier af hendes krukker, potter og vaser.

Advokat i Teknisk Landsforbund Byrial Bjørst kaldte efterfølgende dommen for en 'kæmpe oprejsning':

- Det er dejligt, at domstolene slår hårdt ned på kopiprodukter, for det rammer både økonomi og image, når designere og kunsthåndværkere bliver kopieret, sagde Byrial Bjørst efterfølgende til Teknisk Landsforbunds fagblad.

Han ønsker ikke at kommentere den konkrete strid mellem Ganni og Elaine Hersby, men siger, at det generelt er 'meget svært' at vinde sager som disse.

- Der skal rigtig, rigtig meget til. Vi har tidligere set eksempler på designs, der er næsten identiske, men hvor retten har vurderet, at der ikke har været noget at komme efter, siger Byrial Bjørst til Ekstra Bladet.

Derudover kan sagerne trække ud i flere år, og de små virksomheder, der føler sig kopieret, har sjældent samme økonomi eller 'muskler' til at køre dem for, påpeger advokaten.

