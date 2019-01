Hyldest motiverer danskere: - Jeg bliver meget rørt

Fire-mands robåden 'Dutch Atlantic Four' er den første og indtil videre eneste båd, der har krydset målstregen og dermed også Atlanterhavet i årets Talisker Whisky Challenge.

Der var romerlys, jubelråb og tårer, da de fire hollændere blev modtaget i nat, dansk tid, og sejren vækker også glæde i danske båd, der har modtaget nyheden midt ude på havet.

- Vi er super glade for, at det er hollænderne, der har vundet. Det er nogle, vi har fulgt tæt i forberedelserne til det her, siger Lasse Wulff Hansen, da Ekstra Bladet taler med ham over en satellit-telefon onsdag.

Carsten Heron Olsen, der er hovedarkitekten bag den transatlantiske udfordring, er til stede ved målstregen på Antigua og var med til at feste, da hollænderne nåede i mål.

- Det er altid specielt, når et hold når i mål - især det første. Der var lys, calypsomusik og stor fest, så det var en rigtig god aften, fortæller Heron til Ekstra Bladet.

Sådan foregår konkurrencen I alt 28 robåde deltager i konkurrencen 'Talisker Whisky Atlantic Chellenge', som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen, der stiller op som 'The Wolfpack Gym powered by Garmin' kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan løbet igennem se stillingen på linket her og følge danskerne i billeder her. Vis mere Luk

Den danske robåd har roet mere end to tredjedele af den samlede distance, og det giver ekstra motivation at høre om hollændernes modtagelse.

- Vi glæder os mere, end du overhovedet kan forestille sig. Vi glæder os helt vildt til at komme i land og se alle de mennesker, vi holder af, siger Lasse Wulff Hansen.

Sådan så det ud, da vinderne kom i mål. Video: Talisker Whisky Challenge

Dansk gråd

Der er nu gået mere end 35 dage, siden danskerne og de 26 andre både tog de første åretræk og påbegyndte den store udfordring.

For de fleste mennesker er det lang tid at tilbringe i en robåd på Atlanterhavet, og derfor tænker Lasse Wulff Hansen og Mads Vangsø da også dagligt på 'sejrens' sødme for at holde humøret oppe.

- Der er blevet tilbragt mange ensomme stunder herude, hvor vi har tænkt på lige netop det øjeblik for at holde os selv kørende. Det bliver med meget store jubelråb og med lidt våde øjne. Jeg tror, jeg bliver meget, meget rørt. Det kommer til at røre os begge to dybt, og vi kommer til at trille en tåre, siger Lasse Wulff Hansen.

Det er uvist, hvornår danskerne når i mål, men hvis Carsten Heron skulle gætte, så bliver det omkring slutningen af januar.

- Det bliver også helt specielt - som det er med alle - når de kommer i land. Det betyder dog noget, hvad tid på døgnet de når målstregen. Det er klart, at hvis de ankommer klokken 2 om natten, så bliver festen ikke ligså vild, som hvis det er om eftermiddagen, forklarer Heron.

Om danskerne vinder ræset i kategorien for to-mands robåde er endnu uvist, men alene det at gennemføre vil være en stor sejr for de danske drenge. Det gjorde de klart tirsdag, hvor Mads Vangsø fortalte, at målet nu blot er at komme sikkert hjem.