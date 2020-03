Hyppigt stillede spørgsmål om coronavirus

Dødeligheden ved coronavirus er umiddelbart betragteligt større end ved almindelig influenza.

WHO melder, at 3,4 procent af alle registrerede smittede med virussen er døde. Til sammenligning har sæsoninfluenza en dødelighed på under 1 procent, skriver videnskab.dk.

Der er dog forskellige tal på, hvor stor en procentdel, der er døde af virussen.