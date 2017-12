I 16 år troede de, at de var gift: - Vi er chokerede og vrede

I 2001 lovede Marie Holmqvist og Anders Beckmann hinanden evigt troskab i kirken foran 80 gæster. Men i forrige uge, da Marie Holmqvist skulle forny sit pas, viste det sig, at parret i lovens forstand aldrig havde været gift, og det har rystet dem begge.

Den groteske historie er opstået i Skellefteå i Sverige, skriver Expressen.

I 16 år troede det midaldrende par, at de var forsvarligt smedet sammen i hymens lænker af den lokale sognepræst, men det viser sig nu, at præsten glemte at sende papirerne ind til registrering.

- Det føles helt forfærdeligt. Vi er chokerede og vrede, siger Marie Holmqvist.

Der var 80 gæster til Anders og Maries bryllup. Modelfoto: Colourbox

Hinderprøvning

Da parret begyndte at grave i misseren viste det sig, at flere ting er gået galt. Dels blev vielsen ikke indberettet, dels har parret aldrig udfyldt en 'hinderprøvning' - simpelthen fordi de ikke vidste, at de skulle. En hinderprøvning er et bevis, som fastslår, at der ikke er hindringer for ægteskabet.

- Det var ikke noget, vi tænkte på. Når man ringer til kirken og arrangerer sit bryllup med dem, så tænker man jo, at de fortæller én, hvad man skal gøre, mener Marie Holmqvist.

Marie Holmqvist og Anders Beckmann var før brylluppet inde i kirken for at øve vielsen med præsten. Her fik de masser af instrukser om, hvordan ceremonien skulle forløbe. Af samme grund fatter de ikke, at han ikke spurgte efter en hinderprøvning, som skal bruges for at giftermålet er gyldigt. Desværre kan præsten ikke længere spørges, for han har forladt præstegerningen.

Da parret kontaktede kirken for at finde ud af, hvordan situationen kunne reddes, tilbød kirken at vie dem igen. Men de tabte år som gift, kan ingen give dem tilbage. Og når de skal giftes igen, er Marie Holmqvist ikke sikker på, at det skal være via en præst.

Giftes igen

- Vi har endnu ikke nået at tale ordentlig igennem, hvad vi skal gøre. Lige nu er vi bare rystede. Egentlig føles det som om, vi ikke kan få nogen oprejsning. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis der var sket et eller andet, så havde vi ikke været gift, selv om vi troede det. Heldigvis er der intet sket, siger hun.

Når parret i nær fremtid gifter sig, skal de nok huske hinderprøvningen denne gang. Den har de allerede ansøgt om - og fået bevilget.

- Jeg er så gammeldags, at jeg synes, at giftermål er det endegyldige kærlighedsbevis. Vi vil sige 'ja' til, at vi stadig har hinanden efter disse 16 år, siger hun.

Det vil aldrig ske i Danmark, mener Kathrine Lilleør. Foto: Joachim Adrian

Ikke i Danmark

Ekstra Bladet har spurgt to præster i København, om det ville kunne ske i Danmark, og de er for så vidt enige om at sige nej. Den ene afviser totalt, mens den anden mener, at det vil kræve en vis grad af hjernedødhed.

- Kirkeministeriet i Danmark har sørget for, at der er adskillige procedurer, som skal overholdes. Først skal man i Borgerservice og have en prøvelsesattest. Den sikrer, at den ene part ikke allerede er gift og den slags. Uden den må præsten ikke vie et par. Herefter skal præsten eller kordegnen indberette vielsen, som jo fremgår af kirkens kalender. Og til sidst skal der udstedes en vielsesattest. På grund af alt dette, vil jeg mener, at det er umuligt at glemme en vielsen, fastslår sognepræst Kathrine Lilleør.

Sognepræst Flemming Pless mener, at meget skal gå galt, før det kan lade sig gøre.

Mange ting skal gå galt på sammen tid, hvis det skulle foregå her, mener Flemming Pless. Foto: Finn Frandsen

- Det ville kræve, at alle havde lagt hjernen fra sig. De fleste par har læst på nettet, at de skal have en prøvelsesattest. Men lad os sige, at hverken præsten eller kordegnen passer deres arbejde som kirkebogsførere - på den måde kan det vel i princippet forekomme. Men jeg har aldrig hørt om det. Og skulle det ske, ville vilkårene være som i Sverige: Man kan blive gift (igen), men man kan ikke blive gift med tilbagevirkende kraft, påpeger han.