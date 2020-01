I 2018 blev en kvinde voldtaget hvert 15. minut i Indien

Indiens omdømme som et af de værste lande for kvinder at leve i bliver bekræftet af en ny statistik over voldtægter.

I 2018 anmeldte en kvinde i snit en voldtægt hvert 15. minut året rundt. Det viser en årlig kriminalstatistik fra Indiens indenrigsministerium.

I alt var der næsten 34.000 anmeldelser af voldtægter forrige år. Det var stort set uændret sammenlignet med året før.

I cirka 85 procent af tilfældene blev der rejst en sigtelse, og 27 procent af anmeldelserne førte til en dom.

Ifølge aktivister bliver mange voldtægter ikke anmeldt, og derfor er det reelle antal større end de officielle statistikker.

Organisationer med fokus på kvinders rettigheder siger, at ofte bliver der taget let på forbrydelser begået mod kvinder af politi og domstole.

- Landet bliver fortsat ledet af mænd. Én Indira Gandhi vil ikke ændre på forholdene, siger Lalitha Kumaramangalam, tidligere leder af Indiens Nationale Kommission for Kvinder.

Indira Gandhi er den hidtil eneste kvinde til at bestride posten som premierminister i Indien. Hun sad i to perioder. Fra 1966 til 1977 og igen fra 1980 til 1984, hvor hun blev dræbt af to af sine egne livvagter.

Flere tilfælde af voldtægter i Indien er de seneste år blevet omtalt i internationale medier på grund af deres brutalitet.

I 2012 mistede en 23-årig kvinde, Jyoti Singh, livet efter en gruppevoldtægt begået af fem mænd og en mindreårig i en bus. To uger senere døde hun på et hospital.

Den en af de mistænkte gerningsmænd blev fundet død i sin fængselscelle, mens den mindreårige blev løsladt fra et ungdomsfængsel i 2015. De fire øvrige blev idømt dødsstraf, som ikke er eksekveret.

Siden drabet på Jyoti Singh i december 2012 er hun blevet mindet i New Delhi og andre store byer på årsdagen for overgrebet. Ved den seneste mindeceremoni for godt tre uger siden forlangte hendes mor, at de skyldige mænd bliver henrettet.

- De seneste syv år har vi tålmodigt ventet på retfærdighed i denne sag. Vi mistede vores datter i december 2012. Vi forlanger, at alle de fire dømte bliver hængt i denne måned, sagde moren, Asha Devi.