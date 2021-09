I 36 kommuner får boligejere over 10.000 kroner tilbage

De nye ejendomsvurderinger betyder, at boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering får penge tilbage med rente. Her er de kommuner, der får mest

715.000 boligejere kan se frem til at få tilbagebetalt en god slat penge, når dem der har betalt skat af en for høj ejendomsvurdering får penge tilbage med rente.

Og onsdag 1. september kom vi et skridt tættere på målet.

Det første indblik i de nye ejendomsvurderinger er nu blevet sendt til de første 50.000 danskere. Det oplyste Vurderingsstyrelsen i Skat i en pressemeddelelse.

Men hvordan skal rovet fordeles?

Data fra Skatteministeriet viser, at boligejerne i 36 kommuner får mere end 10.000 kroner tilbage i gennemsnit, mens andre kommuner kun kan se frem til 250 kroner i gennemsnit.

Et tørt sted

Ifølge Skatteministeriet er det forventningen, at der i alt udbetales 14 mia. kr. til boligejerne i for meget betalt boligskat inkl. renter.

- Jeg glæder mig i den grad over, at vi nu kompenserer de første boligejere. I takt med udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger, vil alle boligejere, der har betalt for meget i boligskat, få penge tilbage – skattefrit og med renter.

- Det vil være penge, der falder på et tørt sted hos mange danskere, siger skatteministeren.

