I år må chefen give dig dyrere julegaver

Hvis du har en chef med spenderbukserne på, kan du se frem til en lidt dyrere julegave end vanligt.

Det skyldes, at grænsen for, hvornår man skal betale skat af en firmagave er forhøjet med 100 kroner.

Det skriver revisionsfirmaet PwC i en pressemeddelelse.

- Virksomhederne har mulighed for at give medarbejderne en lidt større julegave end tidligere på grund af den forhøjede skattegrænse. Hvis julegaven har en værdi på 900 kr., vil den altid være skattefri, men hvis gaven har en værdi på mellem 900 og 1.200 kr., afhænger skattefriheden af, om medarbejderen har fået andre goder i løbet af året, siger Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i PwC.

Med de nye skatteregler, må chefen snolde for 900 kroner, uden at skattefar kræver sin del af gaven.

- Hvis julegavens værdi overstiger 1.200 kr., vil beløbet altid være skattepligtigt, siger Per Ørtoft Jensen.

Dermed er gaver op til 900 kroner skattefrie. I andre tilfælde kan du faktisk få en gave på op til 1.200 kroner før du bliver beskattet. Men det afhænger af, hvilke andre personalegoder, der er røget i din retning det seneste år.

Julegavens værdi

Hvis man har en gavmild chef, der har placeret en julegave under dit træ, som du mistænker overstiger beløbsgrænsen, er der nogle punkter, som man skal være særlig opmærksomme på.

Det er nemlig nødvendigvis ikke detail- eller onlineprisen på produktet, der gør sig gældende. Det er derimod den anskaffelsesværdi, som arbejdsgiveren har forhandlet julegaven hjem til.

- Som udgangspunkt gælder markedsværdien, når man skal værdiansætte en julegave, men i praksis er det arbejdsgiverens aktuelle indkøbspris, der fungerer som den skattepligtige værdi.

- Det betyder, at selvom varen reelt set har en markedsværdi, der overstiger 900 kr., har arbejdsgiveren alligevel mulighed for at give produktet som en skattefri julegave, fordi gaven er forhandlet hjem til en pris, som ikke overstiger 900 kr., fortæller Per Ørtoft Jensen.

Hvis man i løbet af året har modtaget en lejlighedsgave i forbindelse med private mærkedage såsom fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup og lignende, tæller denne ikke med i den samlede bagatelgrænse på de 1.200 kr.