I aften er der 740 millioner kroner i spil

740 millioner kroner.

Det er det, der er på højkant, når der tirsdag aften trækkes tal i Eurojackpot.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

De 740 millioner kroner er den største pulje, der nogensinde har været i dansk lotto. Altså er det Danmarkshistoriens største gevinst, der er i spil.

I Danske Spil er der forventning om, at muligheden for at vinde det rekordstore beløb vil få mange til at deltage i tirsdag aftens lotteri.

- Mange holder sommerferie, men vi forventer alligevel, at der er rigtig mange danskere, der deltager i lotteriet i aften.

- Det ville være rigtig stort for os, hvis en dansker gik hen og vandt, og vi tror og håber, at det kan ske i dag.

- Det ville slå alle tidligere rekorder med flere armslængder, siger Malene Mølgaard, der er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil.

Det er sket flere gange før, at en dansker har vundet stort.

Den største danske gevinst nogensinde i Eurojackpot blev vundet i 2015. Her vandt en dansker hele 315 millioner kroner med en kupon købt i Kvickly i Helsingør.

To gange har en dansker vundet mere end 300 millioner kroner i Eurojackpot - senest i 2021, mens det seks gange er sket, at en dansker har vundet mere end 100 millioner kroner.

I tirsdagens lotteri er der frist for at deltage klokken 19. Trækningen finder herefter sted tirsdag aften med et resultat forventeligt klokken 21.

Eurojackpot havde premiere 23. marts 2012 og trækkes fast hver fredag og tirsdag aften. Puljen kan maksimalt være op til 750 millioner kroner.

Spillere i Finland, Slovenien, Holland, Estland, Tyskland, Italien, Spanien, Norge, Sverige, Island, Letland, Litauen, Kroatien, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Danmark er med i kampen om de millionstore puljer.

