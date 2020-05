I al hemmelighed: Atomkraftværk jævnet med jorden

Det ser dramatisk ud og kunne ligne noget fra en tysk krigsfilm, men bare rolig.

Alt er under kontrol.

Torsdag havde de tyske myndigheder planlagt, at køletårnene på atomkraftværket Kernkraftwerk Philippsburg skulle rives ned klokken 06.05.

Og ifølge firmaet EnBW, der havde fået ansvaret, gik alt efter planen.

Det skriver Bild.

Men indtil det sidste var det rent faktisk en hemmelighed, hvornår det ville ske.

Af frygt for at alt for mange mennesker ville samle sig for at se showet, så valgte tyskerne at holde tidspunktet for nedrivningen for sig selv.

Først blev der boret huller i de 150 meter høje tårne, inden der blev spændt sprængstoffer fast. Og så eskalerede det hele med et højt brag.

Kernkraftwerk Philippsburg har en masse på 398.000 ton og blev bygget i 1970.

Atomkraftværket lå tæt på den tyske by Karlsruhe nær grænsen til Holland.

Se alle billederne af nedrivningen herunder: