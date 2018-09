'I Allahs, den nådiges navn': Svensk top-politiker og 4-årig søn udsat for mordtrusler

Den svenske efterretningstjeneste Säpo efterforsker netop nu en mordtrussel mod Jimmie Åkesson, formand for Sverigedemokraterna

Et trusselsbrev med terrorgruppen Islamisk Stats symbol rettet mod formanden for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, florerer lige nu i Sverige, og det har fået den svenske efterretningstjeneste til at gå ind i sagen, skriver Expressen.

'Vi vil halshugge dig, hvis du ikke har trukket dig fra valget inden ugens udgang. Vælger du at gemme dig med halen mellem benene, så vil du se, hvordan vi halshugger Nils, står der bl.a. i trusselsbrevet, der bærer IS' logo og overskriften 'I Allahs, den nådiges, bamhjertiges navn.'

Nils er navnet på Jimmie Åkessons fire-årige søn, og det er endnu uvist, hvorvidt brevet rent faktisk har forbindelse til IS.

- Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om det er ægte, eller om det kommer fra terrorgruppen Islamisk Stat. Vi afventer netop nu Säpos vurdering, siger Henrik Vinge, pressechef for Sverigedemokraterna.

Foto: Privatfoto

Hverken pressechefen eller Säpo vil fortælle, hvordan de blev opmærksomme på truslen mod den kontroversielle politiker, men blot at sagen undersøges.

Vælgere trues

Brevet truer også dem, der måtte ønske at stemme på Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna.

'Til alle jer ikke-troende, som tror, at islam-haderen Jimmie Åkesson er en frelse, I har ikke set den evige helvedesild endnu. Allah vil bevidne jeres lidelser', står der, inden brevet afsluttes med to linjer med arabisk skrift.

Ifølge Expressen er brevet formuleret på dårlig svensk.