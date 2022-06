I alt 18 tilfælde af abekopper er konstateret i Danmark

Der er bekræftet yderligere to tilfælde af abekopper i Danmark.

I det ene af de to tilfælde formodes den smittede at være smittet uden at være rejst ud af Danmark. Den anden smittede formodes at være smittet i udlandet.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Med de to yderligere tilfælde er der nu konstateret i alt 18 tilfælde af abekopper i Danmark. Det første tilfælde blev påvist 23. maj.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bliver der arbejdet på at bremse for smittespredning med abekopper i det danske samfund.

- Sundhedsmyndighederne arbejder på at smitteopspore og tilbyder vaccine til helt nære kontakter for at stoppe smittekæder, siger han i pressemeddelelsen.

Mandag fremgik det af en anden pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet, at 22 personer indtil videre var vaccineret mod abekopper.

Abekopper er en virussygdom, der primært smitter ved berøring. Den er ikke luftbåren, og man kan først smitte andre, når man har symptomer.

Sygdommen viser sig som et udslæt med hvide blærer. Den kan også give feber.

Et almindeligt sygdomsforløb varer normalt to til fire uger. De fleste tilfælde går over af sig selv, og langt de fleste patienter forventes at komme sig helt.