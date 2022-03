I angreb på Mærsk: - En flok kræmmere

A.P. Møller-Mærsk får nu kritik for deres samarbejde med russiske statsbaner

Flere partier i Folketinget langer ud efter A.P. Møller-Mærsks tætte samarbejde med de russiske myndigheder om det nylancerede godstog.

Som Ekstra Bladet i dag kan beskrive, satte A.P. Møller-Mærsk et nyt godstog på skinner i samarbejde med de russiske statsbaner, samme dag som den russiske præsident, Vladimir Putin, beordrede ’fredsbevarende styrker’ ind i regionerne Donetsk og Luhansk.

Dermed fløjtede Mærsk et samarbejde i gang med Rusland, samtidig med at verden holdt vejret, og det vækker kritik på Christiansborg.

– Man kan kun blive forarget over Mærsks adfærd. De viser sig som en flok kræmmere, der kun tænker på at tjene penge. Det er meget problematisk, lyder det fra Henning Hyllested, Enhedslistens erhvervsordfører.

Henning Hyllested, EL. Foto: Jonathan Damslund

– De burde melde ud, at de her tog skal stoppe. Og ja, det koster nok nogle penge. Men de lavede et overskud på 118 milliarder sidste år. Så mon ikke det går, siger Henning Hyllested, der selv har en fortid som havnearbejder i Esbjerg.

Også SF forholder sig stærkt kritisk til jernbaneplanerne.

– Det er i hvert fald hyklerisk, når man på samme tid kommunikerer, at man trækker sig ud af Rusland i forhold til skibe, siger erhvervsordfører Lisbeth Bech-Nielsen.

– Jeg kommer til at nævne de her ting næste tirsdag, når jeg deltager i deres generalforsamling, lyder det fra SF’eren, der også er aktionær i A.P. Møller gennem foreningen Kritiske Aktionærer.

Overholder sanktioner

A.P. Møller-Mærsk har gennem selskabets presseafdeling sendt følgende skriftlige citat:

’Vi overholder alle sanktioner og tager ikke nye ordrer til og fra Rusland, hverken på land eller vand.’

Dermed gentager Mærsk budskabet fra sidste uge om, at selskabet ikke tager nye ordrer ind til og fra Rusland. Til gengæld er det planen at gennemføre alle eksisterende ordrer.

Ekstra Bladet har spurgt til, hvor langt ind i året ordrerne strækker sig, men det spørgsmål har Mærsk ikke svaret på. I sidste uge kunne Ekstra Bladet imidlertid fortælle, at ordrebøgerne synes fyldte til juli måned.

