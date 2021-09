I chok over fitness-kæde: - Jeg følte mig så lille

Torben er forarget over, at Loop Fitness har en afdeling for kvinder, en afdeling for begge køn, men ingen afdeling for mænd. Det er ikke diskriminerende, har Ligebehandlingsnævnet afgjort

Med sit medlemskort til Loop Fitness i hånden tog Torben ned i sit lokale træningscenter i Aarhus for at svede igennem.

Konceptet hos Loop Fitness er, du kan få trænet på 24 minutter.

'Ved træningens start vælger du en tilfældig maskine i cirklen, hvor der er plads. Træn her i 45 sek., indtil der lyder et DING, og alle skifter til næste maskine i cirklen. Der er 45 sekunder mellem DING-lydene', fremgår det af fitness-kædens hjemmeside.

Ved ankomst var et hold af ældre mennesker i gang med at træne i mixcirklen - en del af centeret, hvor begge køn kan træne. Da de optog den ene del af træningscenteret, påbegyndte Torben sin træning i den anden del af centret.

Til hans store overraskelse blev han smidt væk af en ansat, da den del af centeret var forbeholdt kvinder.

- Da jeg gik derfra, følte jeg mig simpelthen så lille. Jeg blev så chokeret over, at jeg ikke måtte træne der.

- Historien udsprang af, at der var en holdtræning, hvor en masse ældre mennesker fyldte mixcirklen op. Så gik jeg over til den del af centeret, hvor der sad en ældre kvinde alene. Der blev jeg smidt væk og blev bedt om at gå over til de andre, fordi den afdeling var forbeholdt kvinder, siger Torben.

Torben synes det er urimeligt, der er en afdeling for kvinder, men ingen for mænd. Foto: Ernst Van Norde

To ældre ved hver maskine

Den pågældende dag stod der ifølge Torben to ældre mennesker med kort mellemrum ved hver maskine. Efter han blev smidt væk fra kvindecirklen, opgav han sin træning.

- Jeg synes ikke, at det kan have sin rigtighed, at jeg ikke må gå over at træne i kvindecirklen, når kvinderne optager størstedelen af mixcirklen. Det er ikke, fordi jeg vil angribe kvinderne, jeg synes egentlig bare, det er på tide, at vi rejser debatten.

- Vi ikke har noget valg om, hvorvidt vi ønsker at træne sammen med kvinder. Ville det være i orden, hvis det var den anden vej rundt?, lyder det fra Torben.

Direktøren i Loop Fitness, Brian Schneider, medgiver, at der umiddelbart er sket en fejl i planlægningen, men afviser samtidig, at fitness-kæden skulle diskriminere på baggrund af køn.

- Vi har nogle retningslinjer i Loop Fitness omkring afholdelse af sådan en træning. Blandt andet skal det sikres, at alle så vidt muligt kan træne uforstyrret. Det ser ud til, at vi har fejlet med at sikre, at den pågældende instruktør er ordentligt klædt på med denne information.

- Det vil vi selvfølgelig følge op på. Jeg tror, det kan være smuttet i forbindelse med, at vi lige har fået lov at genåbne, og vi lige skal ind i rutinerne igen, siger han.

Medhold i Ligebehandlingsnævnet

Loop Fitness er tidligere blevet meldt til Ligebehandlingsnævnet, fordi de netop har en afdeling for kvinder, en for begge køn, men ingen for mænd.

- Vi har været forbi Ligebehandlingsnævnet et par gange. De har givet os medhold i, at der ikke er nogen diskrimination, siger Brian Schneider.

Ekstra Bladet har set dokumentationen - seneste afgørelse er fra 2018 - hvor Ligebehandlingsnævnet i deres afgørelse skriver: 'Loop A/S har ikke handlet i strid med ligestillingsloven', efter en klager fandt det urimeligt, at mænd og kvinder betalte samme kontingent, men reelt set ikke havde samme muligheder på baggrund af opdelingen.

Afstemning

Ekstra Bladet er bekendt med Torbens fulde identitet, men grundet hans fortid ønsker han ikke at stille op med sine fulde identitet.