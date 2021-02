I coronaens epicenter

Den engelske variant af coronavirus kræver handling i Kolding, og folk ser ud til at have forstået budskabet om at lade sig teste hurtigst muligt

Indtil for få dage siden var Kolding med en anonym midterplacering i tabellen over de mest coronaplagede kommuner ikke noget at snakke om. Men efter at den engelske variant af coronavirus, B117, spredte sig på en skole, har den sydjyske by indtaget en suveræn førsteplads som kommunen med flest smittede - de seneste tal boner ud med en incidens på 269 ud af 100.000 indbyggere.

Situationen fik fredag Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsministeriet til at lukke alle skoler og daginstitutioner i postnummer 6000, og i løbet af weekenden rulles en ny, offensiv teststrategi ud med flere mobile testcentre.

Fra mandag suppleres disse med flere faste testcentre, så den daglige kapacitet når op på 10.000. Således håber myndighederne at kunne teste samtlige 60.000 indbyggere i Kolding inden for den næste uge i et forsøg på at inddæmme den formodet ekstra smitsomme B117-variant, som angiveligt også spreder sig hastigere blandt børn.

Ekstra Bladet besøgte lørdag byen, hvor en tredjedel af de smittede den seneste uge er børn mellem 0 og 10 år. En op mod 100 meter lang kø i Kolding Storcenter ved ét af de netop indrettede, mobile testcentre vidnede om, at borgerne allerede er begyndt at reagere på opfordringen om at lade sig teste.

Ved 13-tiden var op mod 400 blevet PCR-testet (vatpind i halsen) hos covid-19 beredskabet fra Region Syd. Kolding Kommune opfordrer til, at også børn helt ned til ét år bliver testet som følge af den bekymrende udvikling.

Helt i orden med forsigtighed

Ægteparret Hans og Stinne Lauritsen med sønnen Eyvin på tre år bor i Kolding og begge forældre har via deres arbejde som pædagoger den seneste udvikling med flere smittede børn tæt inde på livet. Derfor var de heller ikke i tvivl om, at de skulle testes igen lørdag.

- Selvom det er møgirriterende og endnu et slag mod alles naturlige behov at være mere sociale, så følger vi myndighedernes opfordringer fuldstændigt. Det er en vatpind i munden eller næsen i få sekunder til gengæld for at kunne være med til at bringe Danmark ud af sin største krise siden Anden Verdenskrig, siger Hans Lauritsen.

Parrets søn, Eyvin, skulle være begyndt i børnehave på mandag, men med nedlukningen af alle skoler og daginstitutioner i Kolding indtil 28. februar, må han foreløbig vente en ekstra uge.

- Eyvin er blevet testet i går i Haderslev. Vi har det lidt både og med, at børn bør testes, men vi gør det selvfølgelig, når vi opfordres til det, siger Stinne Lauritsen.

Jeg har levet længe nok

Med en hjerteoperation og lungesygdommen KOL i bagagen er 71-årige Ole Dahl fra Kolding udmærket klar over, at han er ekstra sårbar.

- Jeg er ikke blevet testet siden sidste forår, men vil gøre det en af de kommende dage nu, når vi opfordres til det, siger pensionisten, der grundet sin sygdom bærer et bryst-badge med teksten 'Fritaget for mundbind'. Han har dog et visir, som yder lige så god beskyttelse som et mundbind og samtidig gør ham i stand til lettere at trække vejret.

- Det er alvorligt, men det kunne lige så godt være sket i en anden by, at sygdommen truer med at løbe løbsk, hvis vi ikke passer ekstra godt på.

De seneste dages udvikling har ikke gjort Ole Dahl mere frygtsom, end han er i forvejen.

- Jeg passer på af hensyn til andre lige så vel som mig selv, men jeg er ikke bange for selv at blive smittet. Jeg har levet længe nok og haft et godt liv, men vi skal passe virkelig godt på børnene, siger han.

Vi gør som der bliver sagt

Kæresterne Kristina Lykke Jensen og Martin Falk Christensen, begge 30, retter ind og gør, hvad der bliver sagt fra myndighedernes side. Derfor er Kristina, der arbejder i Bilka i Kolding Storcenter med mange kunder dagligt, allerede maximalt opmærksom på afstand og hygiejne.

- Jeg føler faktisk ikke, at jeg kan gøre mere, end vi gør i forvejen, men det er da klart, at det også gør indtryk på mig at høre om de høje smittetal her, hvor jeg bor, siger Kristina Lykke Larsen.

Kæresten Martin Falk Christensen er far til tre og bor i Odense, men han besøger som regel Kristina i weekenderne.

- Hvis det frarådes i en periode at opholde sig her, når man bor et andet sted, så bliver jeg bare hjemme i Odense. Jeg er ikke nervøs for at være her, men er selvfølgelig påpasselig, siger Martin Falk Christensen.