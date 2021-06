I dag bliver den første danske kommune færdigvaccineret

I maj måned fik Danmarks mindste kommune, Læsø Kommune, en særlig dispensation, således at alle kommunens borgere i aldersgruppen 16-49 år ville blive rykket frem i vaccinekøen på én gang og tilbudt vaccinen.

Det skete for at spare på antallet af gange, der måtte fragtes personale og udstyr til øen, og gav derfor god mening for Region Nordjylland rent økonomisk.

Og i denne uge når kommunen så en helt særlig minepæl, idet de sidste borgere, der ønsker at blive vaccineret, får deres sidste stik torsdag 24. juni.

Dermed bliver Læsø Kommune den første kommune i Danmark, der kan kalde sig færdigvaccineret, og som kan opnå flokimmunitet mod covid-19 blandt de knap 1800 fastboende.

- Velkommen til Læsø. Ja, den er god nok. Torsdag bliver de sidste stik givet på Læsø, og vi bliver den første kommune i Danmark, der bliver færdigvaccinerede, fortæller Læsøs borgmester, Karsten Nielsen (V), til Ekstra Bladet.

Borgmester Karsten Nielsen (V) glæder sig over, at Læsø Kommune bliver Danmarks første færdigvaccinerede kommune. Foto: Hans Ravn

Perfekt timing

Og de sidste stik gives på det absolut bedst tænkelige tidspunkt, nemlig lige inden højsæsonen, hvor tusindvis af turister kommer for at holde ferie på øen.

- Det er skønt. Højsæsonen står jo for døren, og til juli er vi ikke kun 1800 herovre ad gangen, men snarere 10-12.000 mennesker. Og så er vores borgere i vid udstrækning vaccinerede og godt beskyttede, siger Karsten Nielsen.

Ifølge borgmesteren er der en høj tilslutning til vaccinen på øen, især blandt de ældre. I den ældste aldersgruppe er 100 procent vaccinerede.

- Vi bliver det første sted, hvor man kan studere flokimmunitet, så det bliver også spændende. Men corona fylder i det hele taget ikke rigtigt noget herovre. Jeg kan ikke engang huske, hvornår vi sidst har haft en smittet, og vi har ingen dødsfald haft, siger Karsten Nielsen (V).

Læsø er Danmarks mindste kommune med sine knap 1800 indbyggere, men i højsæsonen kan der være op mod 12.000 mennesker ad gangen. Foto: Shutterstock

Forstår misundelsen

Han forstår sagtens, at nogle kommuner må skæve misundeligt til Læsø, der er den eneste af de danske ø-kommuner, der har fået den særlige dispensation.

Dispensationen betyder, at Læsø er færdigvaccineret op mod to måneder før andre kommuner. Den senest opdaterede vaccinationskalender viser, at den sidste vaccinegruppe, de 30-34 årige, tidligst bliver vaccinerede i juli og senest i september.

- Der er nogle, der spørger, hvordan jeg kan forsvare det overfor andre kommuner, og det kan jeg også godt se, men det var noget, vi selv foreslog, fordi det giver økonomisk mening. Og jeg er jo bare glad på Læsøs vegne.

I alt bliver det omkring 125-150 læsøboere, der i løbet af torsdag får deres sidste stik.