I dag bliver flere restriktioner lempet: Det skal du vide

Fra torsdag er der godt nyt til blandt andet restaurantejere, når nye lempelser af corona-restriktionerne træder i kraft.

Ekstra Bladet giver dig her overblikket over, hvad du skal vide.

Lempelse af forsamlingsforbuddet

Fra i dag kan man samles endnu flere indendørs, end man har kunnet hidtil. Her bliver forsamlingsloftet nemlig hævet fra 100 personer til 250 personer for offentligt tilgængelige steder, som for eksempel netop restauranter.

Det udendørs forsamlingsforbud blev helt afskaffet 11. juni.

Arealkrav ophæves

Også arealkrav og afstandsanbefalinger ophæves fra i dag for serveringssteder med videre, hvor gæsterne hovedsageligt sidder ned.

Tests gælder længere

Sidst men ikke mindst bliver gyldigheden af negative tests udvidet fra torsdag. Nu er en negativ pcr-test således gyldig i coronapasset i 96 timer.

Førhen var en sådan test kun gyldig i 72 timer. Dette er stadig gældende for lyntests.

Lempelserne sker som led i den langsigtede plan for udfasning af en lang række restriktioner, som blev vedtaget 10. juni af alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige.

Planen indebærer, at alle restriktioner – bortset fra coronapas – vil være udfaset 1. september i år.