I dag er sidste chance: Spar tusindvis af kroner

Omlæg dit boliglån med fast rente og spar mindst 150 kr. om måneden efter skat for hver million kroner, du har lånt.

Den mulighed ligger lige for, hvis du har et lån med fast rente på 3 procent eller mere. Og det er der rigtig mange, der har.

Ifølge nye tal fra Totalkredit ligger boligejere og virksomheder fortsat inde med 3 procent realkreditlån for i omegnen af 90 milliarder kroner. Dertil kommer lån for mere end 50 milliarder kr. med en rente på 3,5 procent og opefter.

Sidste frist tirsdag

Men vil du score gevinsten, skal du skynde dig. Tirsdag den 31. juli er nemlig sidste frist for at opsige dit fastforentede lån, hvis du vil slippe for at betale de såkaldte differenterenter.

Friske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der foreløbig er opsagt fastforrentede lån for godt 33 mia. kr. i hele markedet.

- Indfrielserne har udsigt til at blive højere end de foregående opsigelsesfrister i april og januar, som endte på i omegnen af henholdsvis 30 og 35 mlliarder kroner. Vi forventer, at vi kan komme op i nærheden af 40 milliarder kr., inden fristen udløber, siger Jeppe Borre, chefanalytiker i Totalkredit.

Penge at spare

Ifølge Jeppe Borre er det særligt boligejere med 3 pct.-lån, der lægger om til en lavere rente i øjeblikket.

- En nedkonvertering fra 3 til 2 procent giver et ydelsesfald på 150 kr. pr. million om måneden efter skat, og afdraget stiger mere end 400 kr. om måneden. Samtidig får boligejeren en bedre beskyttelse af friværdien, da værdien af restgælden i højere grad falder ved en fremtidig rentestigning.

Har du et 3,5 pct.-lån er ydelsesfaldet og afdragsstigningen endnu større, og lyder på henholdsvis 310 kr. og 550 kr. om måneden for hver million kr., du har lånt.

Ikke gratis at lægge om

Det er dog ikke gratis at lægge sit lån om. Men omkostningerne er relativt hurtigt tjent hjem, mener Jeppe Borre.

- Omkostninger forbundet med omlægningen er tjent hjem på knap 2,5 år, og ønsker man at tjene både omkostninger og kurstab hjem, går der i alt knap 4 år, siger han.

Også boligejere med flexlån, der skal have ny rente pr. 1. oktober, har frist tirsdag, hvis de ønsker at ændre på lånet.

Alene i Totalkredit er der tale om i omegnen af 17.000 boligejere.