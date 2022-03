I dag har de hævet prisen på tusindvis af varer

Mandag morgen er prisen steget på tusindvis af varer i flere danske supermarkeder.

Som Ekstra Bladet fredag kunne berette, har Salling Group nemlig planlagt prisstigninger.

De trådte så i kraft klokken 5.45 mandag i Føtex og Bilka. Det viser tal fra overvågningsfirmaet Beepr, der dagligt monitorerer danske supermarkedspriser online.

16.000 varer

Ifølge direktør i Beepr Jon Henriksen er priserne i de danske supermarkeder allerede steget med op mod 5 procent i 2022.

- Her klokken 5.45 har Føtex så sat prisen op på 7.500 varer - halvdelen af deres onlinesortiment - med mellem 2 og 5 procent. Bilka har sat 8.500 varer op i pris. Også med 2 til 5 procent. Det er også cirka halvdelen af deres sortiment. Netto har ikke rørt ved priserne, fortæller han til Ekstra Bladet.

Foruden Netto, der er ejet af Salling Group, har konkurrenten Coop, der driver kæder som SuperBrugsen og Fakta, heller ikke sat priserne op.

- Men Coop har sat prisen op på over 5.000 varer over de seneste tre måneder. Før i dag har Salling Group i samme periode sat prisen op på 4.000 varer, siger Jon Henriksen.

Fredag erkendte man hos Salling Group, at man ville hæve priserne i den kommende tid.

'Som alle andre er vi desværre også nødt til at hæve priserne. Udgifterne til især energi er voldsomme, og med de rekordhøje prisstigninger fra leverandørerne dækker de højere forbrugerpriser ikke vores omkostninger', lød det fra presseansvarlig Jacob Krogsgaard Nielsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Især prisen på mælkeprodukter er steget. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Steget med 41 procent

Det står allerede soleklart for danske forbrugere, at de danske dagligvarebutikker har hævet priserne de seneste måneder på grund af krigen i Østeuropa og efterslæbet efter coronakrisen.

Eksempelvis er prisen på raps- og solsikkeolie steget med 41 procent på et år.

Posen for pasta ligger 24 procent højere end for et år siden.

Råvarerne i begge produkter stammer i høj grad fra Rusland og Ukraine, hvor forsyningskæderne grundet krigen nu er blevet usikre.

Også prisen på smør er gået i vejret og er på fem uger steget med 15 procent. Fløde og mozzarellaost er steget med 9 procent.

Mandag er prisen steget yderligere i butikker som Føtex og Bilka, fortæller Jon Henriksen fra Beepr:

- Prisen på mælk, smør og gær er blandt andet steget.

Den tragiske situation i Ukraine har altså stor indflydelse på danskernes privatøkonomi. Herunder guider en forbrugerøkonom dig i, hvordan du kan holde udgifterne nede trods prisstigninger.

Læs mere her.