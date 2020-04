I dag kan du hente gratis fadøl og ost

I henholdsvis Aarhus og Herlev er det i dag muligt at hente gratis øl og ost, der ellers ville blive smidt ud

Står du og mangler frisk mozzarella til din pizza i aften, eller trænger du bare virkelig meget til en fadøl? Hvis du bor i henholdsvis Københavnsområdet eller Aarhus, kan du være heldig at få en af delene som en gratis omgang og samtidig være med til at bekæmpe madspild.

På baren Waxies i Aarhus deler de i dag gratis fadøl ud til kunderne, da det ellers ville blive for gammelt på grund af, at de er nødt til at holde coronalukket.

- I stedet for, at vi skal stå og hælde det direkte ud i vasken, synes vi det er bedre, at folk kan få glæde af det. Der har været stor interesse, så vi venter i spænding, fortæller Anja Christensen, der er bestyrer af Waxies.

Afhentningen af fadøl vil foregå efter myndighedernes anvisninger, hvilket betyder, at ingen vil blive lukket ind i baren. Man skal i stedet medbringe sin egen beholder, som vil blive fyldt med max fem liter fadøl per person, og så afleveret ved døren igen.

- Vi opfordrer selvfølgelig folk til at tage fadøllen med hjem og nyde den der, siger Anja Christensen.

Politiet har godkendt udleveringen, og der vil også være en dørmand til stede, som sikrer sig, at folk holder afstand. Det foregår ved Waxies på Frederiksgade klokken 16 i Aarhus fra klokken 12-15.

12.672 poser

Pizzakæden Gorm's deler i dag frisk mozzarella ud i Herlev, da de har i alt 12.672 poser, som ellers skulle kasseres.

'For at holde ordentligt afstand, bliver osten sat frem på borde uden for, og så kan én kunde ad gangen forlade sin bil eller sætte sin cykel og tage en kasse eller to (12 stk. pr. kasse) med i bilen eller cykelkurven,' skriver pizzakæden på sin Facebook-side.

Gorm's oplyser, at der vil være personale, som sørger for, at folk holder afstand til hinanden. Osten kan afhentes i dag mellem klokken 14 og 16 på Marielundvej 34a i Herlev.