I dag må kvinderne falde på knæ

Skuddagen kommer en gang hvert fjerde år - og her er reglen altså, at det er kvinderne, der må fri

Er du blevet friet til/har friet på skuddag? Tip os på 1224@eb.dk

Hvis du som mand går og drømmer om, at din kæreste falder på knæ og beder om din hånd i ægteskab, så kan i dag være din heldige dag.

Det er nemlig sådan ifølge gammel skik, at kvinderne må fri til deres udkårne, når vi rammer skudår.

Du undrer dig måske over, at det er den 24 og ikke den 29, men det er der en god grund til.

I gamle dage var det nemlig sådan, at der kun var 23 dage i måneden, og for at få det hele til at gå op, indførte Julius Cæsar en ekstra dag hver fjerde år.

Ifølge Nationalmuseet er reglen dog, at hvis du som mand bliver friet til, og du ikke har lyst til at gifte dig med kvinden, så skal du betale en bøde.

Bøden løber op i den nette sum af enten 12 par strømper eller 12 par handsker.

Traditionen har flere historier knyttet til sit ophav og ifølge Nationalmuseet stammer det enten fra Skotland, hvor dronning Margaret i 1288 fortalte sine undersåtter, at alle måtte fri til deres udkårne på skuddagen.

Der er dog visse forbehold forbundet med forklaringen, fordi dronningen kun har været fem år gammel, da hun skulle have udstedt dekretet om ægteskab.

I en anden legende skulle den irske helgen Sankt Birgit have brokket sig over, at der ikke var nok friere til de kvinder, der boede i hendes kloster, og derfor blev det sådan, at kvinderne måtte fri til en mand hver fjerde år.

Om de danske kvinder har taget traditionen til sig, er der dog ikke tal på. Og nu er det jo heldigvis sådan, at kvinder i dag må fri på alle årets dage.