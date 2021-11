I dag siger Luca op

Har du også sagt dit job op i dag? Så hører vi gerne fra dig. Kontakt os på 1224@eb.dk eller sms til 1224 (alm. takst)

I løbet af november har Luca Pristed opfordret sygeplejersker at sige op 30. november.

Luca Pristed, der er operationssygeplejerske og talsmand for Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser, har længe råbt højt om de vilkår, sygeplejersker arbejder under.

Men efter Mette Frederiksens appel til sundhedsvæsnet i starten af november, blev han decideret rasende. Og herefter startede han bevægelsen #Kollektivopsigelse, som 2400 mennesker har vist interesse for på Facebook.

Mette Frederiksen kom med en appel til et allerede presset sundhedsvæsen: 'Vi har brug for en ekstra ordinær indsats'. Mette Frederiksen kom med en appel til et allerede presset sundhedsvæsen: 'Vi har brug for en ekstra ordinær indsats'.

Mange har allerede sagt op

I dag tager han selv konsekvensen af de løn- og arbejdsvilkår, som han ikke mener, er hverken rimelige eller forsvarlige, når han afleverer sin opsigelse til sin leder på Rigshospitalet.

- Jeg er allerede godt i gang med at lede efter noget andet, fortæller Luca Pristed.

Han forventer, at mange andre vil gøre det samme. Det har en lang række sygeplejersker da også tilkendegivet på Facebook, at de agter at gøre, mens andre fortæller, at de allerede har afleveret opsigelsen.

Ikke lovligt at sige kollektivt op

Men det sker ikke som en del af en kollektiv opsigelse - i hvert fald ikke officielt. For det strider nemlig imod overenskomsten - ligesom de arbejdsnedlæggelser, sygeplejerskerne har stået bag de seneste måneder - og det kan komme til at koste dem dyrt, hvis de siger op som et led i en offentlig protest.

- Så vi opfordrer til, at man siger op af personlige årsager - med arbejdsforholdene og arbejdspresset som begrundelse, siger Luca Pristed.

Vurderer Arbejdsretten, at der er tale om en overenskomststridig, kollektiv opsigelse, kan det ikke alene koste en bøde - sygeplejerskerne kan også blive tvunget til at trække opsigelsen tilbage.

Det skete for eksempel i 1995, hvor 232 sygeplejersker sagde op inden for en uge efter et fejlslagent forhandlingsforløb og en strejke.

Vrede over Mette Frederiksen

Luca Pristed er klar over, at han stukket næsen så langt frem i debatten at han risikerer, at det får en konsekvens for ham - men han håber ikke, det ender med en sag mod de af hans kolleger, der vælger at sige fra overfor de vilkår, de arbejder under.

- Det er jo dårlige vilkår, der er grunden i sidste ende. Mange har allerede sagt op, og jeg tror, at flere vælger at gøre det tirsdag - blandt andet på grund af den opfordring, Mette Frederiksen kom med, siger han.

Han henviser til et pressemøde, hvor Mette Frederiksen adresserede sundhedspersonalet og sagde, at 'Danmark igen har brug for jer'.

- Jeg beder jer om, at I yder ikke bare en indsats, for det gør I fuldt ud allerede. Men også en ekstra indsats igen, lød det fra statsministeren - til stor provokation for mange sygeplejersker.

Kan ende i ramaskrig

Derfor forventer Luca Pristed også, at det vil ende i et ramaskrig, hvis der bliver kørt en sag i Arbejdsretten.

- Det vil være det samme som at sige, at sygeplejersker ikke har ret til at sige fra, siger han.

Sygeplejerskernes fagforening, DSR, har taget afstand fra planen om kollektive opsigelser. Og Luca Pristed understreger da også, at det ikke er noget, man skal deltage i, hvis ikke man har et nyt job på hånden eller en anden form for sikkerhedsnet.

- Det her kommer til at være et længere træk, og man skal selvfølgelig kunne forsørge sin familie, siger han, men tilføjer:

- Omvendt er det så grelt nu, at jeg ikke længere mener, det er etisk forsvarligt. Så vi er nødt til at sige fra, og politikerne er nødt til at reagere.

- Vikarjob har bedre vilkår

Selv planlægger Luca Pristed - hvis han ikke lander et nyt job inden - at melde sig som vikar, hovedsageligt inden for det private.

Men selv som vikar i det offentlige vil han stå bedre, end han gør i dag, mener han.

- Som vikar får man bedre løn, og man har selv kontrol over sin arbejdstid. Det giver ikke mening, men det er virkeligheden, påpeger han.

