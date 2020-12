I dag var årets sidste chance: Måtte afbestille 100 borde

Mange benyttede sig af muligheden for at få årets sidste frokost ude i byen. Caféejer havde fuldt hus og måtte annullere 100 bordbestillinger alene i weekenden

Fredag 11. december var årets sidste chance for at nyde en god frokost ude i byen.

I hvert fald i de 31 kommuner, der fra klokken 16 rammes af de nye restriktioner. Og i Vejle var der mange, der benyttede sig af den sidste mulighed.

På caféen Onkel A var der således fuldt hus - med afstand - og stor travlhed i køkkenet omkring frokosttid, da Ekstra Bladet kiggede forbi.

Faktisk var der så stor efterspørgsel på at få et bord, at caféen måtte afvise flere. December er da også caféens højsæson og normalt bedste indtjeningsmåned. Men sådan bliver det ikke i år.

Vil støtte lokalt - ikke på nettet

Nogle af dem, der havde valgt at nyde en sidste frokost, var veninderne Tina, Lena og Ditte. De havde allerede inden pressemødet torsdag bestilt bord, og var derfor enige om, at de ikke ville aflyse deres aftale, når nu den stadig var mulig.

- Det handler både om at få noget samvær, men også om at støtte op om de lokale forretninger. Det er dem, det her går allerhårdest ud over, fortæller Ditte Strøh Arnfeldt, der er beklædningskonstruktør.

Veninderne havde besluttet sig for at gøre en hel dag ud af at støtte bylivet. Efter frokosten på deres stamsted skal de ud og købe julegaver.

- Vi vil gerne støtte lokalt i dag. Det er et helt bevidst valg fra vores side, for vi ved, at de erhvervsdrivende kommer til at lide hårdt under det her, siger sygeplejerske Tina Poder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Veninderne Lena, Tina og Ditte nyder en sidste frokost inden nedlukningen. Foto: Anders Brohus

- Ja, nu har regeringen jo opfordret til at købe alle julegaverne online, men det nytter jo ikke noget, hvis alle gør det. Det er svært for de fysiske butikker. Hvordan skal de overleve, spørger virksomhedskonsulent Lena Mulbjerg, der arbejder i jobcenteret og derfor kommer i kontakt med mange, der har udfordringer på grund af corona.

Veninderne har fuld forståelse for, at der er behov for en nedlukning. Men som så mange andre danskere kan de også godt mærke 'coronatrætheden'.

- Det er svært at skærme raske mennesker i så lang tid. Man bliver lidt træt, specielt når det skal gå så hurtigt. Og så er det nok ekstra hårdere i december, mener sygeplejerske Tina Poder.

Borgmester i åben kommune: Så luk dog hele Danmark!

Indehaver: Måtte afvise 100

- Vi ses på den anden side!

Ordene kommer fra indehaveren af caféen, Anders Van Deurs, da han sender en kunde ud af døren. Han er godt gammeldags frustreret over kun at have fået et døgn til at omstille sin forretning midt i den travleste periode overhovedet.

- Det er nærmest den sidste nadver, det her, ikke den sidste frokost, siger han med et træt smil, da Ekstra Bladet fanger den travle mand i caféen midt mellem servering og opkald til revisoren.

Han undrer sig over, at det skal gå så stærkt, for han mener faktisk ikke, at hans branche er superspredere. Tværtimod.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anders Van Deurs. Foto: Anders Brohus

- Jeg er superfrustreret over, at vi skal lukke ned på et døgn. Vi skal varsle kunder, leverandører, medarbejdere og så videre. Det er ikke fair. Man kunne have givet os bedre varsel, siger Anders Van Deurs.

Han forklarer, at han har måtte aflyse 100 bordbestillinger alene i weekenden, og at han forventer at miste knap en halv million i omsætning resten af årets 20 dage på nedlukningen. Også selvom caféen forsøger at omstille sig med takeaway.

- Det er lidt som at gå på forlænget juleferie, men med rigtig ondt i maven. Det er stressende ad helvede til. For vi ved ikke, hvad der venter os.

Anders Van Deurs er dog taknemmelig over den store opbakning, han mærker fra gæsterne.

- Det er det, der holder os oppe. Simpelthen.

Johnny åbnede klokken 6 i protest