I Danmark ved vi ingenting: Sådan gør de i andre lande

Danmark har endnu ikke fremlagt en klar strategi for, hvordan vaccination mod corona kommer til at foregå. Det har de til gengæld i flere andre europæiske lande

Når den længe ventede coronavaccine lander i 2021, vil vaccinationen komme til at foregå rundt om på landets mange testcentre, hvor folk i dag bliver testet for corona.

Det sagde Danmarks sundshedsminister, Magnus Heunicke, til DR Nyheder tirsdag.

Heunicke: Danskerne skal vaccineres mod corona i testcentre

Men hvordan strategien ellers bliver for vaccination af danskerne er endnu uvist, omend regeringen lover, at de arbejder på højtryk for at kunne fremlægge en plan.

For hvem skal vaccineres først, og hvordan kommer det hele til at foregå? Ekstra Bladet har taget et kig mod vores nabolande og rundt i Europa for at blive lidt klogere på, hvad vi måske kan forvente i Danmark.

21 lande er klar - i Danmark ved vi ingenting

Nu indkalder Magnus Heunicke til møde om vaccinestrategi

Vaccinestrategi hos vores nabolande og i EU

I Sverige har de heller ikke fremlagt en fuldstændig strategiplan for vaccination af svenskerne.

Det er dog kommet frem, at den svenske regerings strategi står på tre ben.

1. Vil sikre en fair national distribution af vaccinerne.

2. Udvælge en vaccinekoordinator.

3. Sundhedsmyndighederne skal udvikle en national vaccinationsplan.

Når vaccinen lander i Sverige, vil risikogrupper såsom de ældre og folk med underliggende sygdomme komme først i rækken sammen med sundhedspersonalet. Derefter vil resten af befolkningen blive behandlet i etaper, har vaccinekoordinator, Richard Bergström, tidligere fortalt ifølge Sveriges Radio.

I Norge har de udgivet en 26-sider lang rapport om, hvorfor og hvordan de vælger at vaccinere den norske befolkning.

I Norge vil de ligesom i Sverige prioritere at vaccinere grupper med særlig høj risiko for smitte og sundhedspersonalet først.

Sverige er et af de lande, der har bestilt coronavacciner hos medicinalgiganten Pfizer. Foto: Joel Saget/ Ritzau Scanpix

Ny stor vaccine-aftale på plads i EU

Lægeforening: Coronavacciner bør gives af egen læge

I Tyskland har de længe forberedt sig på at kunne vaccinere det tyske folk.

De tyske myndigheder forventer derfor, at de fra midt december skal være klar til først at vaccinere de udsatte rundt om i landets 16 regionale stater. Her er forberedelsen allerede nu i gang med at oprette vaccinecentre, der efter planen skal være fuldt funktionelle midt i december.

I Spanien fremlagde landets præsident, Pedro Sánchez, i weekenden en strategiplan for vaccination af den spanske befolkning i den første halvdel af 2021.

Der eksisterer allerede 13.000 vaccinationshuse i Spanien, hvor øvrige vacciner gives til befolkningen. Herfra vil coronavaccinen også blive givet.

Det vil ligeledes prioriteres at give vaccinationen til de ældre og sundhedspersonalet først.

I Frankrig forventer regeringen at præsentere en officiel vaccinationsplan i løbet af denne uge.

Her planlægger de, ligesom i de andre lande, at vaccinere folk i risikogruppen først sammen med sundhedsarbejdere, men det har ligeledes været fremme, at de vil prioritere at vaccinere andre faggrupper med en stor kontaktflade, såsom skolelærere, buschauffører og butiksansatte. Dette er dog ikke blevet endeligt besluttet, fortæller de franske myndigheder.

I EU har kommissionen udgivet en 16-siders rapport, der præsenterer hovedelementer for covid-19 vacinationsstrategier, som de 28 EU-lande bør tage til efterretning, når landene arbejder på en strategiplan for at vaccinere befolkningerne. Heri anbefales det også at vaccinere befolkningsgrupper, der er særligt sårbare for coronavirussen først.