I denne uge vender sol og tocifrede temperaturer tilbage

I løbet af ugen vil et højtryk over England give mere sol og tørt vejr til Danmark. Det betyder blandt andet stigende dagtemperaturer.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen tidligt mandag morgen.

Ifølge ham kan ugen deles op i to. Mandag og tirsdag skal et lavtryk bevæge sig væk mod nordøst. Det giver blæst hen over landet og temperaturer på otte-ni grader i dagtimerne.

- Men det vil føles noget koldere på grund af vinden, siger Klaus Larsen.

Lavtrykket vil samtidig give byger rundt omkring og især i Jylland. Nogle af bygerne kan være med en smule sne.

Men når vi når frem til onsdag, vil vi opleve et vejrskifte, da vi kommer til at nyde godt af et højtryk fra England.

- Det bevæger sig lige hen over hovedet på os og giver langsomt stigende temperaturer til omkring 12-13 grader, når vi når hen mod weekenden, siger meteorologen.

Han understreger i samme ombæring, at vinden vil være aftagende, og at der vil være masser af sol til hele landet, hvormed det vil føles lunt.

Til gengæld slipper vi ikke for nattefrost. Hele ugen vil temperaturerne om natten nå ned mellem to graders frost og tre graders varme.

- Så man skal være opmærksom på, at der kan være glatte veje i morgentimerne, siger Klaus Larsen.

Ifølge DMI er vejret i april dybt afhængigt af vindretningen.

Der ligger således stadig is og kulde mod nord og nordøst, samtidig med at der er begyndt at blive varmt over Sydeuropa.

Derfor kan vi i april i korte træk få vinterligt vejr fra nord og sommerligt vejr fra syd.