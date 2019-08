I en halv time kunne børn fra to lande lege sammen

I 30 minutter gjorde de pink vipper det muligt for børn og voksne fra hver sin side af grænsen at lege med hinanden

Debatten om at bygge en mur på den amerikansk-mexicanske grænser har raset, siden den amerikanske præsident Donald Trump foreslog det under valgkampen.

Nu har to professorer sat deres eget, unikke præg på debatten ved hjælp af skrig-lyserøde vipper.

Vipperne blev mandag sat op i Sunland Park i New Mexico, der med et hegn grænser op til Ciudad Juárez i Mexico. De er specialdesignede til at passe gennem hullerne i hegnet, som midlertidigt er blevet forvandlet til en interaktiv legeplads mellem de to adskilte lande.

- Børnene syntes, det var rigtig sjovt, og de blev ved med at sige 'igen, igen', siger design-professor Virginia San Fratello, der har designet de lyserøde vipper sammen med arkitekten Ronald Rael, til Good Morning America.

Professorparret bag projektet håber nu at kunne fortsætte det. Foto: Ritzau Scanpix

Idéen til den såkaldte 'Teetertotter Wall' fik professor-parret tilbage i 2009, og ti år senere, mandag i denne uge, blev idéen til virkelighed i 30 minutter, skriver ABC.

- Først var jeg lidt nervøs for, om vi ville blive lukket ned af det amerikanske grænsepoliti, men det skete ikke. Da jeg indså, at vi ville få lov til at 'lege' sammen på vipperne, var det spændende, siger hun, og fortsætter:

- Grænsehegnet er blevet bygget for at holde folk adskilt, men virkeligheden er, at de fleste, der lever langs grænsen, har venner, familier og liv, der overskrider grænsen. Det skal være muligt for os at opbygge bedre forhold til vores naboer i stedet for at isolere os fra vores naboer.

Selvom projektet i mandags var midlertidigt, håber professorparret nu at kunne fortsætte det og sætte flere af de lyserøde vipper op langs grænsen.