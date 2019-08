I familie med bandemedlem: - Jeg frygter hans reaktion hvis jeg underretter om svigt

Pligten til at underrette går altid forud for tavshedspligten. Fortæl aldrig barnet eller den unge, at du holder på hemmeligheden. Hvis du bliver nødt til at underrette om noget, du får fortalt, vil barnet eller den unge føle endnu et svigt. Fortæl i stedet, at du vil hjælpe.

Når man laver en underretning, modtager man en kvittering fra kommunen inden for seks arbejdsdage. Ikke alle kommuner får sendt den ud, men du kan kontakte kommunen, hvis du ikke modtager en kvittering.

Hvis det er uden for almindelig åbningstid, og kommunen ikke har en døgnvagt, skal du i akutte tilfælde kontakte politiet, hvis du er bekymret for et barn eller en ung.