I frit fald: Ikke set værre i 50 år

Aktiemarkedet har været én lang nedtur i 2022.

Helt katastrofalt står det til for det toneangivende amerikanske indeks S&P 500 med de største virksomheder i verdens største økonomi.

Siden årets begyndelse er det ifølge flere amerikanske medier, herunder Bloomberg og CNBC, faldet cirka 20 procent. Det er ikke sket siden 1970. Samtidig har obligationerne fået de største tæsk i hele 220 år.

Skyldes inflationen

Der er ingen tvivl om, hvad årsagen bag de faldende aktiekurser er. Inflationen. Både herhjemme og USA brager den nemlig af sted i fuld fart.

Forbrugerpriserne er på himmelflugt, mens den amerikanske centralbank har set sig nødsaget til at hæve renten markant. De dystre udsigter har fået mange storbanker til at advare om en snarlig økonomisk nedtur.

- Hvis den amerikanske centralbank fortsætter med at hæve renten, vil aktiemarkedet reagere ret negativt, siger Dan Wang, cheføkonom i Hang Seng Bank China, i den forbindelse til britiske BBC.

- Aktier vil sandsynligvis se fortsat kortsigtet volatilitet, da centralbankerne fortsætter med at stramme til for at bekæmpe høj inflation. Krigen i Ukraine fortsætter, og frygten for recession er fortsat høj, uddyber Shane Oliver fra AMP Capital over for BCC.

Flere historiske fald

Det er dog ikke kun S&P 500-indekset i USA, som har set store kurstab. Det samme gælder Dow Jones-indekset, som er nede med cirka 15 procent i det første halvår af 2022. Det værste fald siden 1962 for årets to første kvartaler.

Samtidig er det teknologitunge Nasdaq-indeks nede med næste 30 procent, hvilket aldrig er set før i indeksets historie.

Flere eksperter peger ligeledes på, at bunden helt kan falde ud af aktiemarkedet.

Advarslerne kommer, mens dansk økonomi også er presset på flere fronter. Nogle af de ting, man ser i Danmark, er netop stigende inflation og høje renter.

Den seneste recession fandt sted efter udbruddet af coronavirus i februar 2020.

Den nuværende krise har skabt uro på aktiemarkedet og givet mange små og store investorer grå hår og søvnløse nætter.

