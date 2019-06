I himlen og havet: Så massivt er politiet til stede

ALLINGE (Ekstra Bladet): En konstant summen fra helikoptere og politets droner lyder fra himlen over Allinge under dette års Folkemøde på Bornholm.

I havet patruljerer små og store både langs øens nordlige kyst, og på vejene er der fyldt med betjente, der enten færdes på gåben, cykler, motorcykler eller sågar hesteryg.

Mellem byens mange træhuse lister betjente klædt i olivengrøn bomberydderbeklædning rundt og undersøger skraldespande for sprængfarlige overraskelser.

Politiet har både i vandet, der kan afvise personer, som nærmer sig havnen, hvor der under Folkemødet er forankringsforbud. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Tiltrækkeligt mange politifolk'

Når op imod 100.000 mennesker samles til Folkemødet på Bornholm, hvoraf mange er prominente politiske personer, er det forbundet med en massiv tilstedeværelse fra ordensmagten, forklarer Michael Schollert, der er politiets presseansvarlige på Folkemødet.

- Vi skal kunne håndtere en førsteindsats, indtil vi kan få assistance fra andre kredse, hvis der skulle ske noget. Vi er derfor tilstrækkeligt mange politifolk til at kunne klare os, inden andre kan komme til og hjælpe os måske fem timer senere, siger han.

- Problemet med hestene er, at de ifølge færdselsloven har samme status som cykler, så de må ikke gå i gågadeområdet. De er derfor lidt i udkanten af byen, forklarer politiets presseansvarlige på Folkemødet, Michael Schollert. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ikke flere betjente end normalt

Flere medier har skrevet, at der ved årets Folkemøde er et større politiopbud end normalt, men det afviser Michael Schollert.

- Nej, det er der ikke. Uden jeg kan gå specifikt i detaljer med ressourcerne, så ligner det meget niveauet fra de foregående år. Men vi er nok, griner han og uddyber, hvorfor politiet er tilbageholdende med at informere om antallet af tilstedeværende personale.

- Jo mere en eventuel modstander ved om sin modstander, jo nemmere er det for ham at nå sit mål. Så det er en taktisk betragtning.

I hver ende af byen er der opsat vejblokader. Det skal forhindre, at nogen laver en 'berliner', forklarede en betjent til Ekstra Bladets udsendte. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Paludan medfører ikke øget bemanding

Er Rasmus Paludans tilstedeværelse forbundet med en øget politiindsats?

- Der er nogle personer til stede her i Allinge, som har personbeskyttelse af PET. Under Folkemødet bakker vi op om deres arbejde, hvor de skønner, at det er nødvendigt, siger han og tilføjer:

- De ressourcer, der lige nu bliver brugt på Paludan, bliver brugt på en anden person lidt senere. Så vi rykker ressourcerne rundt, men der er ikke flere på grund af ham. De får måske lidt flere gåture nu, fordi han rykker sig mere rundt end de fleste andre.

Han påpeger, at det også er tilfældet for andre myndigheder som Region H, der er massivt til stede og blandt andet har operationsstue på øen, hvis behovet pludselig skulle opstå.

Om Folkemødet 2019 Folkemødet på Bornholm løber for af stablen for niende år i træk 13. til 15. juni. Det forventes, at op imod 100.000 vil deltage i de tre dage lange festligheder. Arrangementet bliver vanen tro afholdt i byen Allinge, der ligger i den nordligste del af solskinsøen. Mere end 1.100 organisationer, foreninger, virksomheder og partier er tilmeldt årets Folkemøde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politiet skaber tryghed

Politiets massive tilstedeværelse på Folkemødet fungerer som en påmindelse om den risiko, der er forbundet med et arrangement, hvor mange prominente mennesker er samlet.

Det forklarer flere gæster ved arrangementet i Allinge, som Ekstra Bladet har talt med.

Kirsten Bendiksen, 67 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det er et oplagt mål, hvis der var nogen, som ville gøre skade, fordi vi er flere tusinde mennesker samlet på en ø. Men det skal ikke hindre os i at gå rundt herude. Baggrunden for at politiet passer så godt på os er jo frygtelig, for det hænger jo nok sammen med risikoen for terrorisme.

Ellen Nørgaard, 73 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg synes faktisk, det er en luksus, at politiet passer så godt på os. Det giver virkelig en tryghed. Og hvad der så ellers er farligt, må man overlade til dem.

Cecilia Kabels, 19 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg tænker bestemt over, at det kunne være et terrormål, blandt andet fordi man kan se politiet så mange steder rundt omkring. De går hele tiden og patruljerer på gaderne i små og store grupper, for at passe på de mange mennesker og politikere. At Rasmus Paludan nu også er her, får mig nok til at tænke lidt mere på, at der er en risiko.

Olav Nørgaard, 75 år

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg har set en del politi, men det er ikke noget, jeg går og tænker særligt meget over. Det eneste der generer mig lidt er støjen fra de mange helikoptere, som kan gøre, at man ikke kan føre en samtale. Det kan godt være lidt irriterende.