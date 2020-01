I kamp mod kommunen: - Jeg kan ikke sove om natten

Duften af friskbrygget kaffe fylder Kaffetårnets få kvadratmeter, mens den flydende koffein render ud af espressomaskinen og ned i koppen.

- Værsgo og godt nytår, siger Abdullah Muhammad Abu-Lifa.

Han giver de to store kopper med café latte til et smilende kærestepar, der står indrammet i telefonkioskens åbning ud til Nørreport Station i København.

Den 43-årige familiefar og kaffeskænker gennem ni år holder humøret højt, selvom han bag facaden er en presset mand.

- Jeg kan ikke sove om natten, for jeg står til at miste mit arbejde, siger han.

Omringet

Telefonkiosken, hvor han i knap et årti har brygget kaffe, skal i udbud, og til april vælger kommunen sin fremtidige lejer, men man har ændret sine kriterier, så valget lander på den, der vil betale den højeste husleje.

Abdullah Muhammad Abu-Lifa frygter af den årsag for at miste sit levebrød til storkapitalen, som han bogstavelig talt er omringet af.

Abdullah Muhammad Abu-Lifa har fået aktindsigt i kommunens lejekontrakter ved andre telefonkiosker i København for at dokumentere forskelsbehandling. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Konkurrenterne er talrige:

7 Eleven, Starbucks, Emmerys, Espresso House, Coffee Industry og Coffee Collective sælger også kaffe på gadehjørner ved det centrale knudepunkt, og ifølge Abdullah Muhammad Abu-Lifa står de på spring for at overtage hans stand med den attraktive beliggenhed.

- Dem kan jeg jo ikke konkurrere med på likviditet, indrømmer han blankt.

Kommunalt kaos

Kaffetårnet tjener som et åndehul, socialkontor og morgenritual på én gang.

Abdullah Muhammad Abu-Lifa er blevet et kendt ansigt på Nørreport Station, hvor hans kunder er chokerede over, at han risikerer at ryge ud i kulden igen.

De følger sagen, og de lægger hovedrystende øre til, når der er nyt.

Når Abdullah Muhammad Abu-Lifa ikke laver kaffe, kører han taxa for at brødføde sin familie. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I pauserne mellem betjeningen af kunder fremkalder Abdullah Muhammad Abu-Lifa et mere end blot bøvlet forløb med Københavns Kommune.

Abdullah Muhammad Abu-Lifas mange problemer med Københavns Kommune begyndte i 2013, hvor kommunen ikke ville forlænge kontrakten, selvom det - ifølge Abdullah Muhammad Abu-Lifas - er kutyme.

Om og om igen

Tre år senere blev Abdullah Muhammad Abu-Lifa atter gelejdet ud af telefonkiosken. Denne gang fordi Socialstyrelsen skulle bruge den til et pr- og rekrutteringscenter for kommunale projekter for udsatte unge og handikappede.

Sagen blev omtalt i pressen og endte på overborgmester Frank Jensens kontor, hvorefter Abdullah Muhammad Abu-Lifas biks blev fredet tre år frem.

- Nu håber jeg, vi har skabt ro omkring Abdullahs Kaffetårn, sagde overborgmesteren.

Abdullah Muhammad Abu-Lifa har langet kaffe over disken til tørstende kunder siden 2011, men nu risikerer han at ryge ud. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

På den måde er Abdullah Muhammad Abu-Lifa tilbage til udgangspunktet i 2013, hvor problemerne begyndte, men han føler sig rustet til at bokse videre med kommunen.

- De gav mig den første mavepuster for efterhånden en del år siden, så jeg ved, at det er sådan, de arbejder.

- De tror, at jeg er den lille kaffemand, de kan tryne med jura, siger han.