I kø til chokolade

Det er fredag, og det kalder naturligvis på fredagsslik.

Flere biler har i dag holdt i kø til Toms chokoladefabrik for at få fingrene i tilbudschokolade. Chokoladegiganten holder nemlig drive in-lagersalg på fabrikkens parkeringsplads på Toms Allé, som ligger ud til Ballerup Byvej og Ringvej b4 i Ballerup.

Ifølge kommunikationsmanager hos Toms Lea Sørensen Holm er der tale om varer, som virksomheden havde produceret til lufthavne, grænsehandler og lignende.

- Vi holder det her lagersalg for at give varerne en ekstra chance ved at sælge dem til fordelagtige priser, fortæller Lea Sørensen Holm til Ekstra Bladet.

- Det er en konsekvens af, at vores kunder i sagens natur ikke har solgt lige så meget i eksempelvis lufthavnene. Så er det en god måde at komme af med nogle af de her varer, siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Tidligere fredag var der kø i krydset mellem Ballerup Byvej og Ringvej b4 i Ballerup. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Lea Sørensen Holm har chokoladefabrikken taget sine forholdsregler.

- Hele setuppet med at lave det som drive-thru har været for at gøre det nemt, gnidningsfrit og hurtigt, men også for at være sikker på, at ingen løber nogen risiko, siger hun.

Kommunikationsmanageren fortæller, at der tidligere fredag var kø.

- Vi har ikke så meget kø herude som tidligere, men der er stadig mange mennesker. Det har været en fornøjelse at se så meget opbakning fra borgerne, siger Lea Sørensen Holm.

Tidligere fredag var Københavns Vestegns Politi til stede ved chokoladefabrikken for at holde styr på, at Toms-medarbejderne overholdt coronaretningslinjerne.

- Vi var til stede tidligere og kunne konstatere, at der ikke var noget behov for påtale, og at de ikke er i karambolage med retningslinjerne, fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Brian Holm til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at man ved ankomst får en seddel med ni ting, man kan bestille, hvorefter man kører mod de røde telte og betaler. Under teltene står varerne, som medarbejderne bærer ind iført handsker.