I køkken-knibe: Camilla fortryder inderligt

Både Camilla og Kristian købte begge et køkken fra Vordingborg Køkkenet. Da de løb ind i problemer, var der ingen hjælp at hente

Camilla Aagren Hansen og hendes mand oplevede ikke andet end flinke sælgere hos Vordingborg Køkkenet, da de besluttede sig for at købe et nyt køkken hos firmaet. Venligheden varede dog kun, indtil parret fik leveret deres elementer.

- Det har ikke været andet end bøvl og ballade. Efter vi skrev under på kontrakten, har der ingen hjælp været at hente, siger Camilla Aagren Hansen til Ekstra Bladet.

Da køkkenet ankom viste det sig, at bordpladerne ikke passede, to af skabene manglede og en låge blev leveret i den forkerte farve.

- Hver gang vi fandt en fejl, udskød det processen med fire til seks uger. Jeg synes generelt, at jeg oplevede dårlig service, når jeg gjorde Vordingborg Køkkenet opmærksom på fejl og mangler, siger Camilla Aagren Hansen.

Langtfra den eneste

Ekstra Bladet bragte i går historien om Maj-Britt Bisbo og hendes oplevelse med Vordingborg Køkkenet. Siden har flere tidligere kunder henvendt sig med deres erfaringer.

En af dem er Kristian Sejerup. Han gik til Vordingborg Køkkenet, da han skulle have lavet en udbygning af sit køkken fra et andet firma. Først sagde sælgeren, at det kunne sagtens lade sig gøre, så Kristian Sejerup skrev under på kontrakten og betalte ordren.

Efter flere uger uden information kontaktede Kristian Sejerup køkkenfirmaet. Her fortalte en anden sælger ham, at Vordingborg Køkkenet ikke kunne udføre opgaven alligevel, og sælgeren annullerede ordren. Herefter tog Kristian Sejerup sagen i egen hånd og kontaktede hovedkontoret og administrerende direktør Hjalmer Hansen, der godkendte ordren.

- Der var ingen information undervejs, og sælgeren virkede sur på os, fortæller Kristian Sejerup til Ekstra Bladet.

Ingen kommentarer

Siden i går har flere danskere kontaktet Ekstra Bladet med deres oplevelser med Vordingborg Køkkenet. På Trustpilot har yderligere 11 personer været inde og give køkkenfirmaet en dårlig anmeldelse. Her klager flere over ekstremt dårlig kundeservice og kedelige købsoplevelser.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den administrerende direktør for Vordingborg Køkkenet, Hjalmer Hansen. Han har dog ikke lyst til at forklare sig.

- Jeg har ingen kommentarer, lyder det fra direktøren.