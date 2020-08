I krig med Kammeradvokaten: Opfører sig som Napoleon

DET STORE FORSIKRINGSKUP: Familie er rasende over, at de ikke for længst har fået udbetalt millioner fra lille forsikringsselskab - jeg passer bare mit arbejde, er meldingen fra Kammeradvokaten

TIP OS: Kender du mere til historien? Del din viden i en mail til help@eb.dk

Det er ikke kun de andre forsikringstagere, som familien Laugesen fra Roskilde er i krig med.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, har familien nemlig siden 2013 brugt millioner og tusindvis af timer i deres kamp for at få den største del af en formue på 100 millioner kroner udbetalt fra Brandkassen G/S i Roskilde. Og i den kamp er deres vigtigste modstander i dag Kammeradvokaten, der er indsat som likvidator i selskabet af Finanstilsynet.

- Han har tiltaget sig en magtposition, som ingen steder hører hjemme, siger Martin Sibast Laugesen, der blev den sidste bestyrelsesformand i det lille forsikringsselskab, før likvidationen begyndte.

- Lad mig citere Napoleon, siger faderen Bjørn Laugesen, der var bestyrelsesformand i 15 år frem til oktober 2012.

- 'Staten, det er mig.' Sådan er det også med Boris Frederiksen.

Fældet af dyre jagtrejser

Både Martin Sibast Laugesen (t.v.) og hans far, Bjørn Laugesen, har i en årrække kæmpet for at stoppe Kammeradvokatens arbejde med at lovliggøre det valg, der i sin tid førte frem til opløsningen af Brandkassen G/S. Foto: Philip Davali

Ikke værdig

Siden kammeradvokat Boris Frederiksen begyndte sit arbejde med at fordele selskabets værdier, har familien således anlagt en række af sager mod ham og selskabet. De mener, at han blander sig i ting, han ikke skal bruge tid på.

For eksempel om familien i en lang årrække ulovligt har taget magten i det gensidige forsikringsselskab. Og med hjælp fra stemmefusk kunne træffe de afgørende beslutninger om selskabets opløsning, hvilket der i dag ligger en endelig dom for.

- Det vil vi gerne være med til at gå gjort en ende på.

- Den mand er simpelthen ikke værdig til at være kammeradvokat, siger Bjørn Laugesen.

Han og resten af familien mener også, at Boris Frederiksen har misforvaltet den oprindelige formue på 100 millioner kroner ved at placere den i mere sikre værdipapirer, som giver mindre afkast end de oprindelige.

De er også stærkt kritiske over for, at Kammeradvokaten siden 2013 har fået mere end otte millioner kroner plus moms udbetalt i honorarer, hvoraf de fleste fortsat ikke er blevet godkendt af forsikringstagerne.

Familie vil kuppe forsikringsselskab: Kan blive mangemillionærer

Advokat Cathrine W. Zittan og Boris Frederiksen har siden 2013 arbejdet sammen om at likvidere Brandkassen G/S på lovlig vis. Det har ført til en omfattende strid med en lokal familie, der mener, at de har ret til en stor del af formuen på 100 millioner kroner. Foto: Stine Tidsvilde

Gør hvad vi skal

Ekstra Bladet har forelagt Boris Frederiksen rækken af kritikpunkter fra familien Laugesen. Og han erkender, at det har været en både usædvanlig og meget langtrukken sag.

- Som dommen (om stemmefusk, red.) fra Roskilde siger, har der været en beslutningsproces i Brandkassen G/S, som grundlæggende er blevet 'forurenet'.

- Og vi blev udpeget til at varetage hele gruppen af forsikringstageres interesser. Her var den første opgave at sikre, at det er de rigtige mennesker i selskabet, der træffer beslutningerne, forklarer Boris Frederiksen til Ekstra Bladet.

Hos Finanstilsynet bekræfter vicedirektør Carsten Brogaard den udlægning.

- Der er flere opfattelser af, hvem der har stemmeret. Det var noget af det, som likvidatoren skulle finde ud af.

Kæmper om 100 millioner kroner: - Han er helt kold

En lovligt valgt delegeretforsamling får nu mulighed for at kigge bilagene efter i sømmene, lover kammeradvokat Boris Frederiksen. Foto: Stine Tidsvilde

Bilag lægges frem

Den manglende godkendelse af honorarerne bunder ifølge både Kammeradvokaten og Finanstilsynet i, at vedtægterne i 2015 blev suspenderet af tilsynet og først for kort tid siden er aktiveret igen.

- Der var en risiko for, at nogle af de valgte ville bruge deres position til at træffe ulovlige beslutninger, der ikke kunne rulles tilbage, siger Carsten Brogaard om baggrunden for den meget usædvanlige suspension.

Og når en lovligt valgt delegeretforsamling snart ventes at mødes, vil regnskaberne og de mange honorarer blive gennemgået.

- Jeg forventer ikke, at vi har faktureret for meget, siger Boris Frederiksen.

- Men delegeretforsamlingen får nu indsigt i det arbejde, som er udført. Og så bliver der taget stilling til honorarerne der.

Der blev i sidste uge gennemført et nyt valg til delegerede, hvor familien Laugesen mistede magten i Brandkassen G/S. Det bliver derfor de nye delegerede, der nu skal beslutte, hvad der skal ske med de 100 millioner kroner. Og med de mange advokatregninger som sagen har kastet af sig.

Forsikringsmillioner på afveje: - Helt uhørt

Du kan finde alle de afgørende dokumenter i sagen her.