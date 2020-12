I krig med myndighederne: - Det sker jo

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisterne direkte ved at klikke her.

Familien Evers Thomsens hundedyre renovering af palæet Strandridergården i Vedbæk har ført til en række sammenstød med Rudersdal Kommune, som mener, at arbejdet strider imod reglerne.

Men det er ikke kun kommunen, som har kritiseret byggeriet.

Arbejdstilsynet har givet ti strakspåbud og to rådgivningspåbud, ligesom politiet, SKAT og en polsk tolk har været med på byggepladsen i forbindelse med renoveringen af Vedbæk Strandvej 506.

Ifølge Christian Evers Thomsen er det helt normalt, at Arbejdstilsynet giver påbud. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det viser dokumenter fra Arbejdstilsynet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

- Det er altså ikke unormalt, at den slags sker på byggepladser, lyder forklaringen fra Christian Evers Thomsen.

Han er medejer af palæet, som familien Evers Thomsen købte i 2014 for 27,5 millioner kroner. Siden er det blevet istandsat for yderligere næsten 100 millioner kroner.

Dør brugt som rampe

De mange påbud fra Arbejdstilsynet skyldes blandt andet, at gamle døre er blevet brugt som ramper på byggepladsen.

Derudover har der manglet lys, der er fundet stiger med manglende trin, og så har der ifølge Arbejdstilsynet ikke været udpeget nogen sikkerhedskoordinatior på byggepladsen i 2016.

Endvidere er tilsynet blevet oplyst, at otte personer fra seks udenlandske virksomheder var beskæftiget på byggepladsen ved et af kontrolbesøgene. Et opslag i registret for udenlandske tjenesteydere - det såkaldt RUT-register - afslører dog også, at byggepladsen har været fyldt med polske håndværkere.

- Det er rigtigt, at vi på et tidspunkt har brugt nogle polske arbejdere. Dem har vi brugt igennem en årrække. Det er der ikke noget odiøst i, siger Christian Evers Thomsen.

Det sker jo

- Arbejdstilsynet har givet ti påbud?

- Det er jeg klar over. Men det er det, som sker, og der bliver rettet ind efter det. Det sker på byggepladser.

- Men det sker vel ikke bare, at man ikke har en sikkerhedskoordinator?

- Det havde vi også, men han har så ikke været vågen nok.

- Når man ser billederne, tænker man: Hvad er det for et byggeri, det her? Der mangler trin på stigerne og så videre. Var det en fejl, at der ikke var styr på det dengang?

- Det sker jo i sådan en sag, hvor der er så mange ting.

Arbejdstilsynet fortæller til Ekstra Bladet, at sagen aldrig blev politianmeldt.