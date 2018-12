I morgen er det lovligt: 23-årige Maria har bestilt

Fra første januar 2019 bliver det lovligt at have en peberspray i eget hjem. 23-årige Maria Bruun Sørensen har allerede bestilt sin

Den lille hidsige spray, der kan blænde sine ofre i op til en halv time, kan nu blive fast inventar i de danske hjem.

Fra første januar 2019 er det nemlig lovligt at have en peberspray derhjemme, hvis man er over 18 år.

En af dem, der er glade for lovændringen og fremover vil have en peberspray, er 23-årige Maria Bruun Sørensen, der bor sammen med sin kæreste og hund i en lejlighed i Odense.

- Jeg har faktisk allerede bestilt en peberspray. Min far har fået fat i en, der kunne skaffe mig den, så jeg har en meget snart, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun var slet ikke i tvivl, da loven blev vedtaget 11. december. Og årsagen er klar.

- For mig handler det meget om tryghed. Den der følelse af, at hvis der sker noget, så kan man forsvare sig på en eller anden måde.

- Når man er en ung kvinde, så er der mange ting, som man kan frygte. Der sker jo mange seksuelle overgreb.

Anskaffer man sig en peberspray, skal den være inden for hjemmets fire vægge og må kun bruges i nødsituationer, for eksempel ved hjemmerøverier.

Utryghed i bylivet

Maria, der til dagligt læser til socialrådgiver, kunne også godt tænke sig at have pebersprayen med uden for hjemmet.

- Når min kæreste er på forretningsrejse, og jeg skal gå med hunden i mørket, kunne jeg godt tænke mig at have en peberspray med.

Hun kan dog godt forstå, at det ikke er lovligt.

- Jeg kan godt se, at det kunne blive et stort problem i bylivet, hvis folk er fulde.

Det bekymrer hende også, at pebersprays fremover let kan købes hos våbenhandlere.

- Det skaber tryghed i hjemmet, men også utryghed uden for hjemmet, fordi andre også har lettere ved at få fat i en.

En peberspray kan gøre blind i op til en halv time. Her ses en af dem, som politiet bruger. Foto: Rasmus Baaner

Trodser advarsler

Det var regeringen og Dansk Folkeparti, der stemte for lovforslaget om at tillade peberspray i hjemmet. Alternativet, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF stemte imod.

Forslaget blev vedtaget på trods af, at både Politiforbundet og Det Kriminalpræventive råd har advaret imod at lovliggøre pebersprayen.

Formand for Politiforbundet har forklaret over for DR, at det kræver træning at bruge en peberspray.

- Det er ikke bare lige at ramme en gerningsmand, som ikke typisk står stille. At ramme ham i øjnene, det kræver noget træning. Det kræver også, at man ved, hvad man skal gøre, når og hvis man har ramt pågældende, siger Claus Oxfeldt.

Det Kriminalpræventive råd er bekymret for, at volden vil eskalere med loven, fordi peberspray bliver lettere tilgængeligt.

Fra Justitsministeriet lød begrundelsen, at alene bevidstheden om, at man kan forsvare sig, vil føre til øget tryghed i befolkningen.

FAKTA: Peberspray kan gøre blind i en halv time Få her et overblik over, hvad en peberspray indeholder, og hvordan den virker: * Peberspray, også kaldet OC (Oleoresin Capsicum), er beslægtet med tåregas - men er langt stærkere. * Indholdet består af cayennepeber eller chili, som er blandet i opløsningsmiddel. Det fyldes i en spraydåse, som indeholder drivmiddel, der hjælper dåsens indhold ud i en tynd stråle. * Peberspray kan ramme på op til mellem seks og syv meters afstand. * En dåse peberspray indeholder omkring to millioner Scoville Heat-units, der er en enhed til at måle frugter og grøntsagers styrke. * Dermed svarer pebersprayens styrke omtrent til styrken for verdens stærkeste chili. En stærk, thailandsk ret måler typisk mellem 50 til 200 på Scoville-skalaen. * Bliver man ramt af peberspray i ansigtet, medfører det akutte smerter i øjne og på huden, tåreflåd og flåd fra næsen, vanskeligheder med vejrtrækning, hoste, generelt ubehag i kroppen samt ufrivillig blinken eller lukning af øjnene. * Vand reducerer virkningen hurtigere. * Når en person rammes af sprayen, er vedkommende i de fleste tilfælde ude af stand til at orientere sig og tvinges derfor til at opgive et eventuelt angreb eller udvise fysisk modstand. * Blindheden varer i omkring en halv time. Det generelle ubehag forsvinder typisk helt efter to timer, og sprayen giver ikke varige skader. * Politiet har siden 1. januar 2008 haft peberspray som en fast del af deres udrustning. Kilde: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Legaldesk.dk, guinnessworldrecords.com. Vis mere Luk

- Jeg har en peberspray!

Der findes to typer peberspray. En sender en tåge ud som en hårlak. Risikoen ved den er, at man let selv kan få tågen i øjnene. Den anden er en gele, der rammer mere koncentreret. Den er sværere at ramme øjnene med.

Marias far har bestilt den gelebaserede til hende. Hun har dog ikke tænkt sig at øve sig i at bruge den, da hun slet ikke håber, at hun kommer til at få brug for den.

- Den er bare rar at have, hvis jeg for eksempel kan høre, at nogen er i gang med at bryde ind, kan jeg sige: 'Jeg har en peberspray!' Og det vil forhåbentlig få dem til at give op.

Marias peberspray kommer til at stå i nøgleskabet ved hoveddøren uden for børns rækkevidde og bag en lukket dør.

