I næste uge 'smelter' Danmark: Kan slå varmerekord fra 1975

Særligt Lolland og Vestsjælland rammes, når meget varm luft onsdag strømmer op over Danmark fra syd

36,4 grader.

Sådan lyder temperaturen, der 10. august 1975 blev målt i Holstebro og siden har været varmerekord herhjemme.

Dengang betød hedebølgen talrige indlæggelser for hedeslag og adskillige virksomheder, som måtte sende deres ansatte hjem, fordi det ganske enkelt var for varmt at arbejde.

Allerede i næste uge kan den jyske rekord blive slået, forudser DMI i dag:

- Vores prognose giver mellem 35 og 36 grader onsdag på Lolland.

- Sådan ser det ud på nuværende tidspunkt. Men der er en del bud på, hvor højt temperaturen når, og hvor det rammer, siger Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog.

Ekstra Bladets forside 11. august 1975 - dagen efter den hidtidige varmerekord blev nået i Holstebro.

Kommer højt op

Det er særligt Lolland og Vestsjælland, der kommer til at mærke de meget høje temperaturer, fordi der kommer en varmebølge sydfra mod Danmark.

- Jeg ved selvfølgelig ikke, om vi rammer rekorden på 36,4 grader.

- Men vi kommer i hvert fald meget højt op. Det bliver varmt, forudser Trine Pedersen.

Vi skal dog først gennem en weekend med lidt køligere temperaturer, end dem vi har set den seneste tid. Søndag kommer vi ikke meget over 18-23 grader.

Ekstra Bladet kunne i 1975 fortælle, at flere blev indlagt på det lokale sygehus, da Holstebro målte 36,4 på termometret.

Stor debat om varmen

Da varmerekorden i 1975 blev registreret, var der i øvrigt stor debat om, hvad der førte til de tårnhøje temperaturer.

Nogle mente, at klimaforandringerne var forklaringen og en ny istid var på vej. Andre, at det måske var amerikanske atomprøvesprængninger, der med vilje havde ændret klimaet:

- Det er i hvert fald ikke atombomber i dag, lyder det fra DMI's meteorolog.

Folk valfartede til stranden - her Charlottenlund - under hedebølgeweekenden i 1975, hvor den hidtidige danske varmerekord blev sat i Holstebro. Foto: Erik Gleie

