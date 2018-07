I nat bliver 'ulidelig': Derfor kan en Panodil blive din redning

Natten til tirsdag kan blive den varmeste nat nogensinde målt i Danmark. Det giver søvnproblemer, men her kan en pille de fleste har liggende hjælpe, lyder det fra søvnekspert

Varmen har de seneste uger ligget som en tung dyne over det danske sommerlandsskab. Men som de fleste nok har bemærket, er det ikke kun i dagtimerne, temperaturen har været højere end normalt.

Det samme har været gældende efter solen er gået ned og natten til tirsdag ser tropenætterne ud til at kulminere.

- Det bliver jo en ulidelig nat, hvor vi får mellem 18 og 23 grader. Det kan blive den varmeste nogensinde registreret og den varme fortsætter i dagtimerne tirsdag, hvor vi kan få årets varmeste dag, siger vagtchef ved DMI, Mette Wagner til Ekstra Bladet.

Det hemmelige våben

De varme nætter har givet mange danskere problemer med at sove. Men selvom man ikke kan flygte fra varmen, er der alligevel en del ting man kan gøre for at forbedre ens søvn.

En af tingene er at udnytte det læge, forfatter og søvnekspert Vibeke Manniche kalder for sit 'søvnvindue'.

- Man skal gå i seng i det, man kalder sit søvnvindue. For mange mennesker ligger det et sted mellem 20.00 og 22.00. Ens søvnvindue er der, hvor man siger til sig selv, 'okay, nu er jeg meget træt'. Rigtig mange ignorerer det og ser fjernsyn i stedet. Søvnvinduet varer kun i 20 minutter, så når man får træthedsfølelse, skal man skynde sig at få børstet tænder og gå i seng, forklarer søvneksperten.

- Man lægger sig i bælgmørke, uden skærme, så køligt som det kan være, kun med et lagen og som Vorherre har skabt os. Så er sandsynligheden for at man falder i søvn størst.

Hun tilføjer, at mørke kan fremme den gode søvn, og at en Panodil også kan hjælpe til, at man lettere falder i søvn.

- Det står ikke på indpakningen, men en Panodil kan fungere som en halv sovepille.

Optimal cirkulation

Foruden at gå i seng på det rigtige tidspunkt, sørge for at soveværelset er mørkt og måske tage en Panodil, er temperaturen i soveværelset naturligvis vigtigt.

Her gælder det ifølge professor i indeklima og energi ved Aalborg Universitet, Per Heiselberg, om at åbne vinduerne på det helt rigtige tidspunkt.

- Det kan være en god idé først at åbne vinduerne om aftenen omkring klokken 20.00, da luften der er køligere end indenfor. Hvis der er over 20 grader udenfor, risikerer man ikke at få træk.

- Blæsere kan også hjælpe, da de øger lufthastigheden. De hjælper på lokal afkøling af kroppen, men de kan ikke køle et rum ned, lyder rådet fra Per Heiselberg.

Den gode nyhed fra DMI er, at de følgende nætter ser ud til at blive noget køligere.

- Om et par dage får vi nogle fantastiske nætter, i forhold til den vi får i nat, lyder det fra DMI vagtchef, Mette Wagner.