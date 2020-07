I nat får du svar: Så mange kom ind på drømmestudiet

Tæt på 70.000 ansøgere kan glæde sig over at være blevet tilbudt en plads på en videregående uddannelse. Tusinder må dog se drømmestudiet glippe i denne omgang

TJEK GENNEMSNITTET: Klokken 00:01 kan du på eb.dk se, hvad det kræver at komme ind på samtlige videregående uddannelser i år

Næsten 100.000 håbefulde unge holder i aften vejret frem mod midnat.

Her får de nemlig svar på, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse. Allerede nu kan Ekstra Bladet afsløre, at rekord-mange er optaget på en videregående uddannelse med studiestart i 2020.

Det viser aktuelle tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er dog vanen tro ikke alle, der har fået tilbudt en plads på deres førsteprioritet, og dermed må drømmestudiet altså vente.

En særlig tid

Ud af de 94.599 personer, der har ansøgt om optagelse på et af landets højeste uddannelsesinstitutioner, har 69.526 således fået tilbudt en plads, mens 4562 er på standby-listen.

Det betyder, at knap 20.000 ikke får mulighed for at læse drømmestudiet i 2020. Til gengæld glæder uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen sig over rekord-optaget.

- Jeg er glad for, at så mange har lyst til og får mulighed for at uddanne sig.

- Vi er på mange måder i en særlig tid på grund af coronavirus. Flere end tidligere har søgt ind på en uddannelse, og derfor er det meget positivt, at vi også har kunnet tilbyde flere en plads.

- Næsten 70.000 optagne er det højeste antal nogensinde, og på hele Danmarks vegne er jeg i dag en ganske tilfreds uddannelses- og forskningsminister, siger ministeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Optaget på de såkaldte STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics) er i år steget, viser tallene. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

I alt skal lidt flere end 10.000 kvalificerede ansøgere forberede sig på dårligt nyt, når klokken passerer midnat. De er ikke optaget på deres førsteprioritet, men som noget helt nyt bliver netop denne gruppe kontaktet direkte i den kommende tid, fortæller Ane Halsboe-Jørgensen:

- De fleste ansøgere får heldigvis plads på den uddannelse, de ønsker. Omvendt er der på nogle uddannelser ikke plads til alle.

- Det var den helt rigtige beslutning, at et enigt Folketing inden sommer besluttede at give penge til ekstra pladser. Havde vi ikke gjort det, måtte vi afvise endnu flere med kvalifikationerne i orden.

- Men der er mange uddannelser rundt om i landet, der fortsat har ledige pladser. Derfor tager vi i år direkte fat i de afviste ansøgere, så de kan få ekstra vejledning om uddannelsesmuligheder, og hvor der fortsat er ledige pladser. Så er man ikke kommet ind, skal man ikke miste håbet,

Skyldes coronakrisen

Ifølge EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, skal rekord-optaget blandt andet ses i lyset af coronakrisen. Det fortæller seniorkonsulent Mathias Tolstrup Wester i en pressemeddelelse.

- Covid-19 og den økonomiske krise betyder, at folk ser sig om efter andre muligheder for at etablere sig sikkert på arbejdsmarkedet. Mange jobs er eller vil falde fra, og derfor er flere interesserede i at uddanne sig ind i nye erhverv. Det samme så vi efter finanskrisen.

- En anden forklaring er, at mange unge nok lige i år har droppet deres sabbatår, fordi den verdensomspændende sundhedskrise gør det for usikkert, om de vil kunne udleve de planer, de ellers har haft – om at rejse, arbejde eller lignende, siger Mathias Tolstrup Wester.