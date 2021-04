I Østrig tester de med slikkepinde

Det er næppe de flestes drøm at blive testet for coronavirus med en vatpind i ganen eller i næsen. Men i Østrig har de luret den.

Her bliver børn nemlig testet med slikkepinde, som det fremgår af billedet over artiklen her.

Det er særligt i børnehaverne, at den nye testmetode er blevet udrullet og er populær.

Slikkepindsprojektet er endnu på prøve, men i flere regioner i landet har man allerede købt stort ind.

Frygten for den britiske mutation af coronavirus har fået Østrig til at skrue testkapaciteten for børn og unge i vejret, eftersom man har et ønske om at holde skoler og daginstitutioner åbne.

Slikkepindstesten er gratis for børnene, og de bliver testet tre gange ugentligt.

Instruktionerne til testen er som følger:

Put testen i munden

Sut på den i 90 sekunder

Dyp testen tilbage i den originale beholder

Vent 15 minutter

Tjek resultatet

Desværre for børnene har slikkepinden ingen sød smag og minder mest af alt om en forstørret vatpind.

Testen er udviklet i Østrig af Manuela Foedinger, der er laboratorium-leder ved Kauser-Franz-Josephs hospital i Wien.

Sådan ser testen ud ...

Foto: Ritzau Scanpix/Joe Klamar

--------- SPLIT ELEMENT ---------