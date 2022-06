I oprør over 'negerarm-kommentar': Kræver handling

'Han har lige fået en tur af en negerarm', lød det i baggrunden, da Preben ringede til alarmcentralen og anmeldte en voldtægt. Nu kræver organisationer handling for at forhindre, at lignende sker igen. Lyt til 112-opkaldet i videoen herunder

Preben synker sammen på bænken i mørket foran Ørstedsparken. Hjertet hamrer i brystet, og lyden af gispende vejrtrækning er det eneste, der bryder stilheden.

Det er tidligt om morgenen. Preben er helt alene og taster 112 på sin telefon.

Opkaldstonen lyder et par gange, før nogen - en mand - svarer i den anden ende.

Der går sekunder, før Preben endelig finder ordet for, hvad der lige er sket. Det snubler over læberne i et skrækslagent gisp:

- Voldtægt.

Manden i den anden ende stiller spørgsmål. Hvor og hvornår er det sket, og hvordan så gerningspersonen ud? Preben har svært ved at svare. Panikken strømmer gennem kroppen, og desperationen stiger.

- Kan jeg ikke få noget hjælp, hvisker de i telefonen.

Efter hvad der føles som en evighed, kommer patruljen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Preben er nonbinær og bruger pronominerne de/dem. Foto: Ernst van Norde

'Har fået sig en tur af en negerarm'

Det var ikke en evighed, der sneglede sig forbi på bænken den skæbnesvangre forårsnat i 2016, men derimod lidt over seks minutter.

Seks minutter, hvor Preben Frederiksen følte sig ladt i stikken af medarbejderen i den anden ende af telefonlinjen.

Og da de seks år senere - i forbindelse med optagelserne til DR-dokumentaren 'Uden Samtykke' - søgte aktindsigt i sin sag og hørte lydfilen fra opkaldet for første gang, kunne Preben ikke tro, hvad de hørte.

Medarbejderen virker utålmodig og ligeglad, synes Preben, og på et tidspunkt lyder der latter i baggrunden.

Men det værste er kommentaren fra en af de andre ansatte, efter at Preben beskriver voldtægtsmandens hudfarve:

'Han har lige fået en tur af en negerarm'.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Manden, der voldtog Preben, blev dømt i sagen. Under retssagen kom det frem, at han tidligere var dømt for vold, røveri og et økse-overfald. Foto: Ernst van Norde

- Jeg var i chok, da jeg hørte det. Jeg følte mig harm over, at de kunne finde på at tale sådan om gerningsmanden. Og så følte jeg mig som en joke, fortæller Preben, der i dag er 26, til Ekstra Bladet.

- Kommentaren og det, at der også bliver grint, er vildt ubehageligt, for jeg ved ikke, hvad der så ellers kan være blevet sagt om mig. Er jeg blevet latterliggjort? Har jeg været en joke mellem dem? Er det sådan, tingene bliver gjort ved politiet, fortsætter de.

Det er ikke kun den upassende kommentar, Preben kritiserer, men også selve samtalen med alarmcentralens medarbejder:

- Jeg ringer og er i chok. Jeg vil bare gerne have hjælp. Men i stedet for at tjekke, om jeg er okay, og forsøge at få mig til at falde til ro, vil han have svar på en masse spørgsmål, siger Preben.

- Jeg ville ønske, at han i højere grad havde haft fokus på at gøre mig tryg i situationen. Jeg følte ikke, at jeg blev lyttet til eller taget seriøst, og jeg kan huske, at jeg tænkte: 'det er ikke for sjov det her, jeg har brug for hjælp'. Men jeg kunne ikke få ordene frem.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det var i denne opgang, voldtægten fandt sted. Foto: Linda Johansen

Kræver handling

Efter at lydoptagelsen kom frem, har den skabt vrede og forargelse i LGBT-miljøet.

LGBT Danmark meddeler i en pressemeddelelse, at de vil gå i dialog med politiet og sundhedsmyndighederne om, hvordan man kan forhindre, at mistænkeliggørelse, ansvarspålæggelse eller diskriminerende kommentarer fra myndighederne finder sted fremover.

Også organisationen Copenhagen Pride kræver handling, fortæller politisk forperson Lars Henriksen til Ekstra Bladet.

- Politiet har jo selv udtalt til DR, at en kommentar som den, man hører i optagelsen, er med til at gøre, at det arbejde, der er lavet de sidste mange år, bliver sat tilbage.

- Noget tyder jo på, at det arbejde ikke har nået sit mål, siger Lars Henriksen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Jeg sidder stadig den dag i dag med følelsen af, at da politiet mødte mig på stedet, tog de sig af mig, siger Preben. Foto: Ernst van Norde

Han opfordrer derfor justitsministeren til at gå ind i sagen og bede politiet komme med en plan for, hvordan man fremadrettet vil arbejde med inklusion og respektfuld tale blandt de ansatte i politiet.

- Det er vigtigt, at man har fokus på det her i alle politikredsene, og at man ikke bare fortsætter med det, man har gjort gennem de sidste mange år. For det kan vi jo konstatere ikke har haft den ønskede effekt, siger han.

- Der skal være en kulturforandring, og alle skal være en del af den.

- Episoden er fra 2016. Kan det ikke tænkes, at tingene er blevet bedre siden da?

- Jamen, det er muligt. Men så sent som i 2019 havde vi en sag, hvor en homoseksuel mand forsøgte at anmelde en hadforbrydelse, men fik at vide, at han ikke så homoseksuel nok ud til, at der kunne være tale om en hadforbrydelse.

- Vi hører også stadig beretninger fra folk, der ikke føler sig trygge ved at anmelde til politiet, eller som under anmeldelsen møder forskellige fordomme, fortæller Lars Henriksen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Selvom Preben har haft en ubehagelig oplevelse med at ringe til alarmcentralen, understreger de, at det er enormt vigtigt at anmelde, hvis man bliver udsat for overgreb. - Det er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv, siger Preben. Foto: Ernst van Norde

- Preben breder i artiklen her sin kritik ud til også at omfatte den måde, de blev mødt af medarbejderen hos vagtcentralen. Hvad tænker du om det?

- Noget af det vigtigste i sådan en situation er jo at yde psykisk førstehjælp og give den forurettede en fornemmelse af, at der er hjælp på vej. At de ikke er alene.

- Det, jeg har hørt i dokumentaren, tyder i hvert fald ikke på megen omsorg og empati. Og det er vigtigt, for hvis man er angst og oprevet og ikke bliver mødt med forståelse, sidder man jo tilbage med fornemmelsen af at være blevet dobbelt-krænket. Så risikerer man, at folk smækker røret på, fordi de tænker, 'her er ingen hjælp at hente', siger Lars Henriksen.

Netop det er også en af grundene til, at Preben deler sin oplevelse.

- Jeg fortæller min historie, så der kan komme opmærksomhed på det her, og så vi kan opdage de fejl og lære af dem som samfund. Jeg følte mig helt alene, da jeg ringede efter hjælp. Jeg fik en følelse af, at jeg aldrig ville blive fundet; at jeg var usynlig, fortæller Preben.

- I forhold til kommentaren i baggrunden, så skal man bare ikke tale sådan, mens man håndterer en borger, og man skal ikke tale sådan om en borger, der ringer for at få hjælp. Tænk, hvis jeg havde hørt det.