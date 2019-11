I sidste sekund: Redder mand fra den visse død

Passageren var få centimeter fra at blive kørt over af et tog

En passager var heldig at slippe med liv og førlighed i behold, da han 3. november faldt ned på skinnerne på togstationen Coliseum i Oakland, Californien.

Mens han lå på skinnerne nærmede toget sig hastig, men i allersidste øjeblik blev han hevet op fra skinnerne af en årvågen ansat hos det lokale transportselskab, Bay Area Rapid Transit.

Den ansatte, John O'Connor, var på stationen for at holde styr på sikkerheden og hjælpe folk på toget efter det lokale NFL-hold, Oakland Raiders, havde spillet hjemmekamp.

O'Connor sørgede blandt andet for at folk holdt sig inde for de gule sikkerhedsstreger på perronen, da han så den uheldige passager falde ned på skinnerne, og formåede at redde ham fra en grum skæbne.

John O'Connor er siden blevet hyldet som en helt af både kollegaer og øvrige togpassagerer i Oakland. Selv er han dog mere beskeden om sin bedrift, da han mener, at andre ville have gjort det samme.

Du kan se overvågningsoptagelser af den utrolige redning og høre John O'Connor fortælle hvordan han oplevede det hele, i indslaget over artiklen.