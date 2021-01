I snart to uger er under én procent testet positive i lyntest

For 12. dag i træk har under én procent af de foretagne lyntest herhjemme vist et positivt svar for coronavirus.

Mandag er der således fundet 112 positive svar i 27.740 lyntest. Det viser tal fra selskaberne Falck, SOS International, Carelink og Copenhagen Medical, der foretager lyntest af borgere på statens regning.

Andelen af positive svar i forhold til antallet af prøver svarer til 0,40 procent. Det er den andel, man betegner som positivprocenten.

Med mandagens testsvar skal man fortsat tilbage til 13. januar for at finde det seneste døgn, hvor positivprocenten har ligget over 1,00.