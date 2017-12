I svensk kirke er Jesus ikke længere Guds 'søn'

Dagen før juleaften satte den svenske kirke i byen Västerås en annonce i den lokale avis Västerås Tidning, hvor man bød indbyggerne velkommen til at fejre Jesus fødsel ved at samles om julekrybben til Gudstjeneste og julemusik. I annoncen stod der blandt andet:

-Velkommen Jesus. På juledagen den 25. december blev Jesus født. 'Hen' fødtes, mens de lykkelige forældre Maria og Josef var på en rejse.

Det skriver flere medier heriblandt P4 Västmanland og Expressen.

At den svenske kirke i Västerås i annoncen benyttede det kønsneutrale ord 'hen' om Jesus, og dermed signalerede, at Jesus både kan være en kvinde eller en mand eller noget helt tredje, har nu skabt stor vrede på de sociale medier i Sverige.

Her er Leonardo da Vincis berømte portræt af Jesus.(Foto: All Over Press)

Vi vil ikke kønsbestemme Jesus

Domprovsten Susann Senter indrømmer også overfor den svenske avis Expressen, at ordet 'hen' har fået mange svenskere til at rase. Hun forklarer kirkens brug af det kontroversielle ord 'hen' således:

- Vi ønskede ikke at kønsbestemme det lille barn med det samme. Teologisk taler vi om Jesus som en sand Gud og et menneske. Og et menneske er ikke bare en 'han'.

Susann Senter oplyser i øvrigt, at den svenske kirke i Västerås for nylig har arbejdet intensivt med et ligestillings-program:

- Vi har afsat to arbejdsdage for alle medarbejdere til at tale om ligestilling. Og et af emnerne har blandt andet været, hvordan vi kønsbestemmer hinanden.

Domprovsten Susann Senter mener i øvrigt, at kønsbestemmelse måske ikke er et problem for nogle, mens andre kan opleve det som stødende eller krænkende at blive spurgt, om deres barn er en dreng eller en pige.

Jesus er portrætteret som meget feminin

Den svenske avis Expressen spørger også domprovsten Susann Senter direkte om, hvilket køn Jesus egentlig har? Hertil svarer hun:

- Som historisk person er han en mand. Men i teologisk forståelse er det et sandt menneske, og så er han uden for definitionen af mand eller kvinde.

- Hvis jeg skal være lidt provokerende. De fleste billeder af Jesus fra 1800- eller 1900-tallet er ganske feminine. Han er mild, og har krøllet hår, og hans fysik er ikke særlig kraftfuld, fortæller domprovsten, der i øvrigt mener, at det er belastende, at man altid taler om Gud som en 'han'.

Her er et billede af Jesus, hvor han bliver præsenteret som muskuløs og stærk i forbindelse med, at han bliver døbt af Johannes Døberen. Og her er der vel ingen tvivl om, at Jesus er en mand. (Foto: All Over Press)

Stor vrede i Sverige

Blandt mange i Sverige er vreden stor oven på nyheden om, at Jesus pludselig er gjort til en 'hen'.

En læser på facebook skriver:

- Hvornår begynder den svenske kirke at læse biblen. Der står jo 'søn' flere steder i biblen og desuden i alle oversættelser. I øvrigt blev Jesus omskåret efter jødisk tradition, hvilket må have været ganske svært, hvis han ikke har haft en penis.

En anden læser skriver:

- Tillykke til den svenske kirke for jeres rekruttering af aktivister fra identitets-venstrefløjen. De er dog formodentlig ikke jeres største målgruppe.

En tredje skriver :

- Denne domprovst burde fyres sammen med resten af det politisk korrekte slæng i den svenske kirke. Jeg er troende og har i de 10 år, jeg har været fast kirkegænger måtte finde mig i mere og mere politik i præsternes prædiken. Ville det ikke være en bedre ide, hvis man koncentrerede sig lidt mere om evangeliet og Jesus i stedet for venstreorienteret politik.

Der var også flere personer, der dog var enige med domprovsten.

En skrev blandt andet:

- Hvorfor er det vigtigt, at Jesus er en han? Det vigtigste er vel at Jesus forsonede mennesket med Gud.

Jesus er på de fleste billeder portrætteret med skæg, hvilket også er et meget typisk kendetegn for mænd. (Foto: All Over Press)

