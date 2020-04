I Sverige er strategien helt anderledes: Sammenligner det med stofmisbrug

Selv om Danmark og Sverige kun er delt af Øresundsbroen, så er der i øjeblikket en verden til forskel på at være øst og vest for sundet.

I Danmark er det meste lukket ned, og der er forbud mod at samles mere end 10 personer. I Sverige er skoler og daginstitutioner stadig åbner, mens restauranter gerne må lukke op til 50 mennesker ind.

En verden til forskel.

Svenskernes strategi har fået kritik i store dele af Europa, hvor håndteringen af coronavirus er anderledes striks.

Men nu svarer generaldirektør Johan Carlson på kritikken.

Sammenligner med stofmisbrug

I et interview med SVT fortæller han, at det er meget vanskeligt at fastlåse en befolkning i så lang tid.

- Hvis du vil lykkedes med foranstaltninger, der skal holde folk inde i måneder, så skal du have accept og forståelse. Der er meget, der er forbudt i samfundet. Eksempelvis stofmisbrug. Men det forsvinder ikke af den grund, siger Johan Carlson til SVT.

Johan Carlson. Foto: Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med general Johan Carlson og statsepidemiolog Anders Tegnell, men Folkhälsomyndigten oplyser, at arbejdspresset er for stort i øjeblikket.

Til gengæld fortæller han til SVT, at mange af hans europæiske kolleger fortæller ham, at de er bekymrede.

- Mange af mine kolleger er bekymrede over disse strikse regler. Dels følges de ikke, og så er de svære at forstå. Hvorfor skal man for eksempel kun være en, der går med hunden, når der er to, der ejer den? Sådanne regler undergraver tilliden til myndighederne, siger han.

Statsepidemiolog Anders Tegnell er en af mændene bag Sveriges strategi. Foto: Ritzau Scanix

Største stigning

180 mennesker, der var smittet med coronavirus, er døde i Sverige.

Det oplyser assisterende statsepidemiolog Anders Wallensten fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, på et pressemøde.

Det er en stigning på 34 i det seneste døgn. Der er konstateret i alt 4435 tilfælde af smitte i Sverige, hvilket er en stigning på 407 i forhold til et døgn tidligere. Dagen inden meldte myndighederne om 36 døde coronasmittede.

Til sammenligning har 90 danskere mistet livet. I Sverige er der næsten dobbelt