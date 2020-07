Ibens far omsorgssvigtet på plejehjem: - Det har været frygteligt

Udvalgsformand: - Dialog må være vejen frem

- Ifølge TV2, forsøgte de tilbage i februar at vise jer de her optagelser, men det afviste I. Hvorfor takkede I ikke ja til at se, hvad der foregår på jeres plejehjem?

- Fordi vi ikke mener, at det er etisk rigtigt at lave skjulte optagelser på en af vores arbejdspladser. Og det strider mod hinanden, hvis man politianmelder TV2, og at man så på den anden side takker ja til at se optagelserne, siger Fatma Cetinkaya (S), der er 2. viceborgmester i Randers Kommune og formand for Omsorgsudvalget, til Ekstra Bladet.

- Men I kunne jo også have sagt, at 'hvis der foregår noget på vores plejehjem, der ikke skal, så vil vi gerne se det, så vi kan gøre noget ved det' i stedet for at melde det til politiet.

- Vi har været inde at arbejde med forholdene på Huset Nyvang i det seneste halvandet års tid. Vi har for eksempel ansat en ny leder, samtidig med, at der har været en stor udskiftning blandt personalet. Så jeg synes, vi har arbejdet ret intensivt og på flere plan.

- Men den situation, der bliver filmet med Niels er selvfølgelig dybt beklagelig. Det er ikke den måde, vi ønsker at arbejde på, og det er ikke den tilgang, vores personale skal have, siger hun.

- Det er vel ikke så svært at få klarlagt, om ting fungerer eller ej, når de pårørende klager?

- For mig at se er halvandet år faktisk ikke ret lang tid at arbejde i, i forhold til de mange initiativer, vi har sat i gang.

- Tror du, at de her ting ville være blevet opdaget uden skjult kamera?

- Jeg tænker, at dialog må være vejen frem.

- Men Niels' datter Iben fortæller, at hun har været til talrige møder på plejehjemmet, hvor hun har fortalt om problemer. På optagelserne kan hun se, at det ikke er blevet bedre. Det lyder ikke som om, at dialog har været nogen særlig god vej frem?

- Vi har forsøgt at gøre, hvad vi kan, og det er det, vi kan gøre. Jeg er selvfølgelig enormt ked af at høre, at Niels' familie ikke har oplevet, at der er sket noget ud fra alt det arbejde, der har være sat i gang. Det skal vi selvfølgelig forholde os til.

- Hvis det stod til dig, skulle kommunen så fastholde politianmeldelsen af TV2?

- Nu bliver udsendelsen vist, og så synes jeg ikke, at sagen er længere. For mig er det vigtigt, at vi forholder os til det (situationen på plejehjemmet, red.), og jeg kan ikke se, hvad politianmeldelsen skulle gøre godt for på nuværende tidspunkt.

Fatma Cetinkaya fortæller videre, at det i dag går bedre på Huset Nyvang, og at sagen ikke har haft nogen personalemæssige konsekvenser.