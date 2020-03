Ica i Sverige sælger nu 'røv-stikker'

Ica i Mörsil i Sverige er tæt på at løbe tør for toiletpapir, men tilbyder nu alternativet 'røv-stikker'

En svensk Facebook-bruger lavede et opslag, hvor hun gjorde Ica-købmanden Erik Lindgren fra Mörsil i Midt Sverige opmærksom på, at det måske var en god ide at sælge de såkaldte 'røv-stikkere', hvis han løb tør for toiletpapir her under corona-krisen. Og Ica-købmanden har nu taget kvinden på ordet.

- Det er altså rigtigt. Vi sælger nu røv-stikker i butikken, bekræfter Erik Lindgren til Østersunds-Posten. Den usædvanlige 'røv-stikker' sælges i øvrigt til prisen 29.90 kroner.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Expressen og Östersunds-Posten

Butikken Ica Nära Mörsil har også lagt et opslag ud på Facebook, hvor de tilbyder den usædvanlige vare. Til opslaget skrives følgende:

'Løsningen er her! Vi har helt klart kun lidt toiletpapir tilbage efter weekenden. Men vi har et alternativ til dig som er rigtig miljøbevidst eller solidarisk. Eller som bare vil være forberedt.'

Avisen 'Östersunds-Posten' lagde også et opslag ud på Facebook, hvor de forklarede om det gamle alternativ til toiletpapir og skrev følgende:

'Var normalt at bruge til toiletbrug og blev anvendt fra Middelalderen og helt ind i 1900-tallet. Som et lille kuriosum kan det nævnes, at romerne blandt andet anvendte parfumeret uld eller svampe rengjort i saltvand'.

I kommentarfeltet blev opslaget først og fremmest taget med forbavselse og humor.

En bruger skrev:

'Hvis du ikke er tilfreds med varen, så kan du bare komme ind og bytte den'

En anden skrev:

'Er det en størrelse, der passer til alle'.

Ica Näre lagde også et opslag ud på Facebook, hvor de skrev, at den første 'röv-stickar' er solgt.