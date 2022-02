Idas far faldt pludseligt om: - Jeg kan huske, jeg skreg

I sensommeren sidste år fik Ida Thalsø-Madsen sit livs chok.

Det var en varm dag i august, og hun var alene hjemme med sine børn.

- Min far havde taget min datter med til tennis, fortæller Ida Thalsø-Madsen.

- Hun var på cykel, og da de kom hjem, var han helt stakåndet, fordi hun var tonset af sted, og han havde prøvet at løbe efter.

Ida Thalsø-Madsen tilbød sin far et glas vand, så han kunne få pulsen ned.

- Da jeg stod og hældte vand op, faldt han pludseligt om, siger den 36-årige mikrobiolog.

Hun fik hurtigt dirigeret sine børnene ind på et andet værelse, mens hun ringede 112. Faderen havde hjertestop.

- Jeg lukkede døren ud til bryggerset, og så gik jeg i gang, fortæller hun.

Ida Thalsø-Madsen i det bryggers hendes far faldt om i 22. august 2021. Foto: Jonas Olufson

Han fik blå læber

Ida Thalsø-Madsen har løbende taget førstehjælpskurser, men førstehjælp ligger ikke på rygraden, fortæller hun.

Derfor var hun taknemmelig for, at hun havde alarmcentralen i røret.

- Jeg kan huske, jeg skreg, fordi én ting er at gøre det på en dukke ... Men når man lige pludselig har sin egen fars liv mellem hænderne, og det er et levende menneske, og han blev helt stiv, og han krampede, og han blev hvid hovedet og fik blå læber, siger hun og tilføjer:

- Det var virkelig, virkelig ubehageligt.

Gjort en forskel

Der gik fem minutter, fra Ida Thalsø-Madsen havde tastet 112 på sin telefon, til der stod to ambulancer i hendes indkørsel.

Efterfølgende ankom en lægeambulance, og da hendes fars hjerte slog igen, og han var ved bevidsthed, kom lægen med en besked til Ida Thalsø-Madsen.

- Jeg kan huske, lægen tog mit ansigt i hænderne og sagde, at det var skidegodt gjort, og at jeg havde gjort det meget nemmere for dem at få gang i ham hurtigt, fortæller Ida Thalsø-Madsen og tilføjer:

- Om han har ment det eller ej, ved jeg ikke, men jeg synes, at det var rigtig sødt.

Ida Thalsø-Madsens far har indstillet hende til 'Årets Hjerteredder 2022'. Foto: Jonas Olufson

Indstillet til pris

Da Ida Thalsø-Madsen efterfølgende besøgte sin far på Riget, måtte hun fortælle ham, hvad der var sket. Alt var nemlig sortnet for faderen, da han faldt om i bryggerset.

- Han sagde tak, og jeg sagde velbekomme, griner hun.

En måned efter hjertestoppet tikkede en mail ind i Ida Thalsø-Madsens indbakke. Hendes far havde indstillet hende til Hjerteforeningens pris Årets Hjerteredder 2022.

- Jeg er helt sikker på, at det er hans måde at sige tak, siger hun.

Det kræver så lidt

Selvom dagen, hvor Ida Thalsø-Madsens far faldt om, var forfærdelig, gør udfaldet, at hun i dag har nemmere ved at sætte ord på det.

Og det er vigtigt for hende at sætte fokus på, hvilken forskel livreddende førstehjælp kan gøre.

- Det kræver i princippet så lidt for at kunne gøre noget så stort, siger Ida Thalsø-Madsen.

Årets Hjerteredder 2022 bliver kåret 12. marts.