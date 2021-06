Idé om køb af rumænske vacciner opstod tilfældigt

Der var ikke langt fra tanke til handling, da idéen om at Danmark kunne købe rumænske overskudsvacciner opstod.

Det tog omkring 14 dage at forhandle aftalen på plads, fortæller Søren Jensen, der er Danmarks ambassadør i Rumænien.

Han var til møde med den rumænske sundhedsminister, da Danmark og Rumænien i forvejen har andre samarbejdsprojekter.

- Vacciner var egentlig ikke på dagsordenen, men vi benyttede anledningen til at tale om, at der i Rumænien var dalende opbakning til vaccineprogrammet, mens vi i Danmark havde en stigende efterspørgsel, siger Søren Jensen.

Herefter gik det stærkt, og de danske myndigheder var hurtige til at hoppe med på idéen. Efterfølgende har der været næsten daglig kontakt om praktiske ting som transport og kontrol af vaccinerne, fortæller Søren Jensen.

I Rumænien er der en forholdsvis lav tilslutning til vaccineprogrammet. Mens landet har knap 20 millioner indbyggere, er der foreløbigt knap fem millioner vaccinerede.

- Der er en vis vaccineskepsis blandt befolkningen, måske især på landet, siger Søren Jensen.

Til sammenligning er knap 3,3 millioner danskere - over halvdelen af befolkningen - blevet vaccineret.

Tilslutningen er også høj. 94,9 procent af de borgere, der var blevet tilbudt vaccinen frem til 2. juni, havde takket ja.

Den rumænske vaccineskepsis bunder i flere ting, fortæller Søren Jensen.

- Dels kan det være på grund af informationsniveauet, da det kan være svært at nå befolkningen ude på landet. Så er der også en generel skepsis over for myndigheder, som man ikke har på samme måde i Danmark, siger han.

På grund af den manglende tilslutning i Rumænien har de lokale myndigheder sendt mobile klinikker ud i landet og ført kampagne med populære skuespillere, oplyser Søren Jensen.

Danmark betaler ifølge ambassadøren samme pris for vaccinerne, som Rumænien gav, da landet købte doserne gennem EU's fælles indkøbsaftale. Der er ikke offentliggjort en købspris.